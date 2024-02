AC/DC świętuje 50-lecie wznowieniem legendarnych albumów. Gratka dla fanów

AC/DC to jeden z najsłynniejszych rockowych zespołów, którego albumy sprzedały się w ponad 200 milionach (!) egzemplarzy. Oznacza to, że są w czołówce wśród grup rockowych w całej hstorii muzyki. Swój pierwszy koncert dali 31 grudnia 1973 roku w klubie nocnym Checkers w Sydney, a po 50 latach od debiutu przygotowali dla wiernych fanów niespodziankę - ogłosili trasę "POWER UP", która już w lato tego roku odwiedzi największe europejskie miasta.

Poza tym, aby uczcić 50-lecie działalności muzycznej AC/DC, Columbia Records oraz Legacy Recordings poinformowały o wznowieniu muzycznego katalogu na złotych winylach. Dodatkowo krążki będą zawierać 12-calową, jubileuszową wkładkę z grafiką, którą będzie można oprawić.



Jako pierwsze pojawią się najsłynniejsze tytuły w dorobku AC/DC, czyli: "Back In Black", "Highway To Hell", "The Razors Edge", "Powerage", "For Those About To Rock (We Salute You)", "High Voltage", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", "Who Made Who" oraz "Live". Kolejne wznowienia ukażą się na rynku jeszcze w tym roku.

Od debiutu AC/DC minęło pół wieku

AC/DC to jeden z najbardziej wpływowych zespołów rockowych w historii muzyki, z ponad dwustoma milionami albumów sprzedanych na całym świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych ich krążki rozeszły się w ponad 72-óch milionach egzemplarzy. Album "Back In Black" to najlepiej sprzedający się album dowolnego zespołu w historii, jak również trzeci najlepiej sprzedający się album dowolnego artysty. W 2003 roku AC/DC zostali przyłączeni do Rock and Roll Hall of Fame, a w 2010 roku otrzymali swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii najlepsze wykonanie hardrockowe.

W rodzinnej Australii zostali zaprzysiężeni do Music Victoria Awards Hall of Fame. W dalszym ciągu wyprzedają stadiony na całym świecie, sprzedają miliony albumów rocznie, generuje miliardowe streamy i ma legion oddanych fanów, którego liczba rośnie z każdym rokiem. W 2020 roku wydali swój siedemnasty krążek "Power Up", który zadebiutował na pierwszym miejscu w 21. krajach.

O reedycjach:



Płyta "High Voltage" została wyprodukowana przez duo Vanda & Young i powstała w Albert Studios w Sydney. Osiem z dziewięciu utworów jest autorstwa Angusa Younga, Malcolma Younga i Bona Scotta. Piosenka "Can I Sit Next to You Girl" to kompozycja stworzona tylko przez braci Young. Pierwotnie album został wydany tylko i wyłącznie w Australii, dopiero w 1976 roku pojawił się na międzynarodowym rynku muzycznym, ze zmienioną okładką i tracklistą. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedał się w ponad 3-milionowym nakładzie.

Tracklista:



Strona A



1. It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)



2. Rock 'N' Roll Singer



3. The Jack



4. Live Wire



Strona B



1. T.N.T.



2. Can I Sit Next to You Girl



3. Little Lover



4. She's Got Balls



5. High Voltage



"Dirty Deeds Done Dirt Cheap" to trzeci studyjny materiał został wydany we wrześniu 1976 roku w Europie, Australii i Nowej Zelandii. Fani ze Stanów Zjednoczonych musieli poczekać aż do 1981 roku, aby płyta dostępna była w amerykańskich sklepach muzycznych. W związku ze sporym zainteresowaniem udało im się zadebiutować na trzecim miejscu listy Billboard 200. Pochodząę z niej uwielbiane przez fanów utwory takie jak "Ride On", "Ain’t No Fun" czy tytułowy kawałek "Dirty Deeds Done Dirt Cheap".

Tracklista:



Strona A



1. Dirty Deeds Done Dirt Cheap



2. Love at First Feel



3. Big Balls



4. Rocker



5. Problem Child



Strona B



1. There's Gonna Be Some Rockin'



2. Ain't No Fun (Waiting Round to Be a Millionaire)



3. Ride On



4. Squealer



"Powerage" to piąty studyjny materiał zostały wydany w 1978 roku, była to ich pierwsza płyta, która nie zawierała tytułowego utworu. W 2005 roku magazyn Rock Hard umieścił "Powerage" na liście 500 najlepszych rockowych i metalowych albumów wszech czasów.



Tracklista:



Strona A



1. Rock 'N' Roll Damnation



2. Down Payment Blues



3. Gimme a Bullet



4. Riff Raff



Strona B



1. Sin City



2. What's Next to the Moon



3. Gone Shootin'



4. Up to My Neck in You



5. Kicked in the Teeth



"Highway To Hell" to szósty studyjny materiał zostały wydany w lipcu 1979 roku. Był to ich ostatni album z udziałem wokalisty Bona Scotta, który zmarł 19 lutego 1980 roku. Materiał powstał w londyńskim Roundhouse Recording Studios, sesje trwały po 15 godzin dzień w dzień, przez 2 miesiące. To właśnie z tego albumu pochodzi jeden z największych hitów AC/DC - tytułowy kawałek "Highway To Hell".



Tracklista:



Strona A



1. Highway to Hell



2. Girls Got Rhythm



3. Walk All Over You



4. Touch Too Much



5. Beating Around the Bush



Strona B



1. Shot Down in Flames



2. Get It Hot



3. If You Want Blood (You've Got It)



4. Love Hungry Man



5. Night Prowler



"Back In Black" to siódmy studyjny materiał zostały wydany w lipcu 1980 roku. Po śmierci Bona Scotta, do AC/DC dołączył Brian Johson, jako główny wokalista. Po sukcesie poprzedniej płyty "Highway To Hell", legendarna formacja planowała nagranie jej kontynuacji. Powstawała przez prawie 2 miesiące na Bahamach. "Back In Black" to klasyk, który odniósł sukces komercyjny i uznany był przez krytyków muzycznych. Do dnia dzisiejszego sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów. W 2019 roku pokrył się 25-krotną platyną w Stanach Zjednoczonych.

Tracklista:



Strona A



1. Hells Bells



2. Shoot to Thrill



3. What Do You Do for Money Honey



4. Givin the Dog a Bone



5. Let Me Put My Love Into You



Strona B



1. Back In Black



2. You Shook Me All Night Long



3. Have a Drink on Me



4. Shake a Leg



5. Rock and Roll Ain't Noise Pollution



"For Those About To Rock We Salute You" to ósmy studyjny materiał zostały wydany w listopadzie 1981 roku. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad 4 miliony egzemplarzy, co zapewniło pozycję numer 1. na liście Billboard 200. Według magazynu Rolling Stone jest to ich najlepszy krążek, jaki nagrali.

Tracklista:



Strona A



1. For Those About to Rock (We Salute You)



2. I Put the Finger on You



3. Let's Get It Up



4. Inject the Venom



5. Snowballed



Strona B



1. Evil Walks



2. C.O.D.



3. Breaking the Rules



4. Night of the Long Knives



5. Spellbound



"The Razors Edge" to dwunasty studyjny materiał zostały wydany we wrześniu 1990 roku. Nagrany w Little Mountain Sound Studios w Vancouver w Kanadzie. Zawiera takie hity jak "Thunderstruck", "Are You Ready" czy "Moneytalks".

Tracklista:



Strona A



1. Thunderstruck



2. Fire Your Guns



3. Moneytalks



4. The Razors Edge



5. Mistress for Christmas



6. Rock Your Heart Out



Strona B



1. Are You Ready



2. Got You by the Balls



3. Shot of Love



4. Let's Make It



5. Goodbye and Good Riddance to Bad Luck



6. If You Dare

"AC/DC Live" to drugi album live AC/DC, oryginalnie wydany w październiku 1992 roku. Zawiera nagrania z trasy koncertowej, w którą wyruszyli w 1991 roku.

Tracklista:



LP 1



Strona A



1. Thunderstruck (Live - 1991)



2. Shoot to Thrill (Live - 1991)



3. Back In Black (Live - 1991)



4. Sin City (Live - 1991)



5. Who Made Who (Live - 1991)



6. Fire Your Guns (Live - 1991)



Strona B



1. Jailbreak (Live - 1991)



2. The Jack (Live - 1991)



3. The Razors Edge (Live - 1991)



4. Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Live - 1991)



LP 2



Strona A



1. Hells Bells (Live - 1991)



2. Heatseeker (Live - 1991)



3. That's the Way I Wanna Rock 'N' Roll (Live - 1991)



4. High Voltage (Live - 1991)



5. You Shook Me All Night Long (Live - 1991)



Strona B



1. Whole Lotta Rosie (Live - 1991)



2. Let There Be Rock (Live - 1991)



3. Highway to Hell (Live - 1991)



4. T.N.T. (Live - 1991)



5. For Those About to Rock (We Salute You) (Live - 1991)



"Who Made Who" - zawiera utwory, które zostały nagrane na potrzeby filmu Stephena Kinga "Maximum Overdrive".





Tracklista:



Strona A



1. Who Made Who



2. You Shook Me All Night Long



3. D.T.



4. Sink the Pink



5. Ride On



Strona B



1. Hells Bells



2. Shake Your Foundations



3. Chase the Ace



4. For Those About to Rock (We Salute You)



Poza 9-ma winylami w kolorze złotym, na polskich fanów czekają dwa wydania na kolorowych krążkach.



Highway To Hell (Exclusive Version):



Ekskluzywna winylowa edycja albumu AC/DC "Highway To Hell" z okazji 50-lecia działalności, na 150-gramowym krążku w kolorach hellfire, z dodatkowym insertem. Szósty studyjny materiał zostały wydany w lipcu 1979 roku. Był to ich ostatni album z udziałem wokalisty Bona Scotta, który zmarł 19 lutego 1980 roku. Materiał powstał w londyńskim Roundhouse Recording Studios, sesje trwały po 15 godzin dzień w dzień, przez 2 miesiące. To właśnie z tego albumu pochodzi jeden z największych hitów AC/DC - tytułowy kawałek "Highway To Hell".



Tracklista:



Strona A



1. Highway to Hell



2. Girls Got Rhythm



3. Walk All Over You



4. Touch Too Much



5. Beating Around the Bush



Strona B



1. Shot Down in Flames



2. Get It Hot



3. If You Want Blood (You've Got It)



4. Love Hungry Man



5. Night Prowler



Back In Black (Exclusive Version):



Ekskluzywna winylowa edycja albumu AC/DC "Back In Black" z okazji 50-lecia działalności, na 150-gramowym krążku w marmurkowym kolorze czarno-białym z dodatkowym insertem. Siódmy studyjny materiał zostały wydany w lipcu 1980 roku. Po śmierci Bona Scotta, do AC/DC dołączył Brian Johson jako główny wokalista. Po sukcesie poprzedniej płyty "Highway To Hell", legendarna formacja planowała nagranie jej kontynuacji. Powstawała przez prawie 2 miesiące na Bahamach. "Back In Black" to klasyk, który odniósł sukces komercyjny i uznany był przez krytyków muzycznych. Do dnia dzisiejszego sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów. W 2019 roku pokrył się 25-krotną platyną w Stanach Zjednoczonych.

Tracklista:



Strona A



1. Hells Bells



2. Shoot to Thrill



3. What Do You Do for Money Honey



4. Givin the Dog a Bone



5. Let Me Put My Love Into You



Strona B



1. Back In Black



2. You Shook Me All Night Long



3. Have a Drink on Me



4. Shake a Leg



5. Rock and Roll Ain't Noise Pollution