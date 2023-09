Przypomnijmy, że ostatnią trasą AC/DC była "Rock or Bust World Tour" w latach 2015-2016. Z powodu problemów ze słuchem w jej trakcie z występowania zrezygnował wokalista Brian Johnson (jego obowiązki na ponad 20 koncertów przejął wtedy Axl Rose, frontman Guns N' Roses ).

U boku lidera, gitarzysty Angusa Younga występowali także basista Cliff Williams, perkusista Chris Slade i gitarzysta Stevie Young. Fani mieli okazję wówczas oglądać mocno zmieniony skład, choć wszystko zostało w rodzinie. Steve Young pojawił się w zespole w 2014 r., gdy stan zdrowia uniemożliwił występy Malcolmowi Youngowi, bratu Angusa i wujkowi Steve'a. Współzałożyciel AC/DC zmarł w 2017 r. z powodu komplikacji związanych z demencją. Steve Young zastępował Malcolma na koncertach w 1988 r. podczas trasy w USA, gdy ten zmagał się z uzależnieniem od alkoholu.



Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC/DC Thunderstruck

Z kolei Chris Slade wcześniej występował w AC/DC w latach 1989-94. Z grupą nagrał płytę "The Razor's Edge" (1990), koncertowe albumy "Live at Donnington" (1991) i "AC/DC Live" (1992) oraz singel "Big Gun" na potrzeby filmu "Bohater ostatniej akcji" (1993). To z nim w składzie legendarna formacja wystąpiła 25 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Slade zastąpił Phila Rudda grającego w AC/DC w latach 1975-83 i 1994-2014. Z zespołu został zwolniony pod koniec 2014 r., gdy został oskarżony o posiadanie narkotyków i grożenie śmiercią byłemu pracownikowi. Perkusista ostatecznie został skazany na osiem miesięcy aresztu domowego. We wrześniu 2020 r. zespół ogłosił powrót Rudda do składu i to razem z nim nagrano ostatni studyjny album "Power Up".

"['Power Up'] to hołd dla Malcolma, tak jak 'Back in Black' był hołdem dla Bona Scotta" - tłumaczył Angus Young, a wszystkie 12 nagrań podpisane jest nazwiskami braci.

Scott - wokalista AC/DC w latach 1974-1980 - zmarł w wieku 33 lat na skutek zatrucia alkoholem. Nieco ponad pół roku wcześniej, w lipcu 1979 r., ukazał się album "Highway to Hell", który był pierwszym wielkim sukcesem grupy.

Bon Scott (AC/DC): 40 lat od śmierci 1 / 9 "Spotkaliśmy wielu ludzi, piliśmy na umór i świetnie się bawiliśmy" - to jeden z cytatów Bona Scotta, który doskonale obrazuje mocno rozrywkowy tryb życia, jaki w latach 70. prowadził wokalista. Jego skrzekliwy głos znakomicie wpasował się w bluesowo-hardrockowe kompozycje braci Angusa i Malcolma Youngów. Bon Scott - Londyn, 1976 r. Źródło: Getty Images Autor: Dick Barnatt/Redferns

Z płyty "Power Up" pochodzą single "Shot in the Dark" ( sprawdź! ), "Realize" ( posłuchaj ! ), "Demon Fire" ( sprawdź! ), "Witch's Spell" i "Through the Mists of Time". Zespół jednak nie zdecydował się ruszyć w trasę promującą nowy materiał.

Clip AC/DC Shot In The Dark

Grupa AC/DC będzie jedną z gwiazd trzydniowego festiwalu Power Trip (6-8 października), który odbędzie się w Empire Polo Club w Indio w Kalifornii. Podczas tej imprezy wystąpią również inne wielkie gwiazdy ciężkiego grania: Guns N' Roses, Iron Maiden (pierwszy dzień), Judas Priest (drugi dzień) oraz Metallica i Tool (trzeci dzień). Judas Priest w składzie pojawili się w zastępstwie za Ozzy'ego Osbourne'a, który odwołał swój udział z powodu problemów zdrowotnych.

Właśnie ogłoszono, kto pojawi się w składzie AC/DC na tym festiwalu. Do grupy z muzycznej emerytury postanowił powrócić Cliff Williams, który w 2016 r. poinformował, że odchodzi ze względu na stan zdrowia. "Utrata Malcolma, sprawy z Philem i Brianem, to już za dużo. Czuję, że to właściwa decyzja" - mówił wtedy basista.

Instagram Rolka Rozwiń

Na perkusji zagra 55-letni Amerykanin Matt Laug, który nagrywał i koncertował z takimi wykonawcami, jak m.in. Alanis Morissette (przełomowa płyta "Jagged Little Pill" z 1995 r.), Alice Cooper i Slash's Snakepit.

W mediach społecznościowych zespół zamieścił nagranie odnowionego składu z przygotowań przed Power Trip. "Bez Phila, bez Malcolma... To nie jest AC/DC" - kręcą nosem niektórzy fani. "AC/DC wrócili! Prosimy o światową trasę po Power Trip!" - to zdanie tych zadowolonych.