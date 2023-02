38-letnia Avril Lavigne była dwukrotnie zamężna - z Deryckiem Whibleyem, wokalistą i gitarzystą Sum 41 (2006-2010) oraz z liderem Nickeblack , Chadem Kroegerem (2013-2015). Poza tym związana była z Brodym Jennerem z programu "Wzgórza Hollywood", miliarderem Phillipem Sarofirmem i muzykiem Pete'em Jonasem.

W marcu 2021 r. kanadyjska wokalistka zaczęła spotykać się z amerykańskim muzykiem o pseudonimie Mod Sun. 35-latek wcześniej był mężem aktorki i wokalistki Belli Thorne, jednak ta relacja trwała zaledwie ok. 15 miesięcy.

W marcu 2022 r. Avril i Mod Sun zaręczyli się w Paryżu.

"Wiedziałem, że jesteś tą jedyną w dniu, w którym się poznaliśmy. Będziemy razem na zawsze, aż po kres naszych dni. Śniło mi się, że oświadczyłem się w Paryżu. Wyciągnąłem pierścionek i poprosiłem, byś go włożyła. Klęczałem na jedno kolano, gdy patrzyłem Ci w oczy. Jesteś zbyt piękna, bym mógł to opisać słowami. Chwyciłem twą dłoń, wziąłem jeden ostatni oddech. Zapytałem: Wyjdziesz za mnie?". Ona powiedziała: 'Tak'. Kocham Cię Avril" - pisał wówczas w mediach społecznościowych muzyk.

Teraz plotkarskie media informują, że Avril i Mod Sun odwołali zaręczyny i się rozstali (wcześniej pojawiały się sugestie o kryzysie w związku pary). Magazyn "People" powołując się na anonimowego znajomego pary przekazał, że to już koniec ich związku. Przedstawiciel muzyka przekazał, że byli zaręczeni trzy dni wcześniej. "Jeśli coś się zmieniło, to dla niego nowość" - poinformował.



Avril Lavinge w Polsce: Koncert w Łodzi [CENY, BILETY, MIEJSCE]

Dodajmy, że 30 kwietnia Avril Lavigne zaśpiewa w Atlas Arenie w Łodzi. Na koncercie promować będzie wydany na początku 2022 r. album "Love Sux", z którego pochodzą m.in. single "Bite Me" i "Love It When You Hate Me".



Avril Lavinge - kim jest?

Wokalistka wydała swój debiutancki album w 2002 roku. Promowały go takie single jak "Complicated", "Sk8er Boi" czy "I'm with You".

Kolejne albumy "Under My Skin" czy "The Best Damn Thing" tylko umocniły jej pozycję na arenie ogólnoświatowej. O ile pierwszy z nich wypełniony był cięższym, rockowym brzmieniem, i zawierał bardzo osobiste teksty ("My Happy Ending", "Nobody’s Home"), tak kolejny był radykalną zmianą stylu artystki. Promujący go singiel "Girlfriend" stał się hitem w Polsce, jak i na całym świecie. Album zdobył status Złotej Płyty w kraju nad Wisłą.

Do tej pory Avril Lavigne wydała siedem albumów studyjnych, oprócz wymienionych wcześniej są to "Goodbye Lullaby" (2011), "Avril Lavigne" (2013) oraz "Head Above Water" (2019). Wokalistka napisała również piosenki do filmów "Eragon" ("Keep Holding On") oraz "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona.

