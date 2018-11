70-letnia Alicja Majewska szykuje nową płytę (piosenka "Żal niebieski")

W marcu 2019 r. ma się ukazać nowy album Alicji Majewskiej, która 30 maja skończyła 70 lat.

Alicja Majewska pracuje nad nową płytą AKPA

"Na pewno jest to taki czas, że pewne refleksje dopadają. Głównie tego typu, że tego czasu jest coraz mniej i trzeba go należycie zużytkować. Żeby to zrobić, to trzeba mieć siłę i energię, dlatego trzeba się gimnastykować, chodzić na pływalnie i regularnie się badać. Takie przykazania przekazuję moim równolatkom" - mówi Alicja Majewska w rozmowie z serwisem przeAmbitni.pl.

Obecnie wokalistka bierze udział w trasie koncertowej "Tribute to Zbigniew Wodecki".

We Wrocławiu Majewska zaśpiewała premierowo nową piosenkę "Żal niebieski". Słowa napisała Monika Partyk, a muzykę Włodzimierz Korcz.

W 2016 roku wokalistka wydała płytę "Wszystko może się stać". Następca ma być gotowy na marzec 2019 r.

Alicja Majewska jest wykonawczynią m.in. piosenek "Być kobietą", "Jeszcze się tam żagiel bieli" i "Odkryjemy miłość nieznaną". W latach 1971-1974 była solistką zespołu Partita i występowała w warszawskim Teatrze na Targówku. W 1975 zdobyła nagrodę główną na Festiwalu w Opolu, śpiewając utwór Jerzego Derfla i Ireneusza Iredyńskiego "Bywają takie dni".

Współpracowała z takimi artystami jak: Włodzimierz Korcz, Wojciech Młynarski, Magda Czapińska, Łucja Prus. W 2005 r. uhonorowana została Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".