35-lecie działalności Voo Voo. Specjalne wydanie "Nabroiło się (1986-2021)"

21 kwietnia, w dniu urodzin lidera Voo Voo, Wojciecha Waglewskiego, ukazała się jubileuszowa kompilacja pt. "Nabroiło się (1986-2021)", zawierająca autorski wybór 35 utworów podsumowujący dotychczasową, 35-letnią działalność zespołu.

Zespół Voo Voo przygotował wyjątkowy materiał AKPA

"Szanowni Państwo, ten zestaw to nie obcojęzyczne 'best of' czy 'greatest hits'. A tym bardziej swojskie 'złote przeboje'. To ścieżka dźwiękowa więcej niż jednego, więc pewnie i Waszego pokolenia.

Od różnych faz, przez wszystkich muzyków i wojowników po poruszanie się w niełatwej rzeczywistości. To sposób na opanowanie niesfornego bytu, ze świadomością, że się nam zbiera, bo nabroiliśmy i Bóg nam dokopać może. I że są rzeczy najważniejsze" - tak wydawnictwo zapowiada autor biografii Voo Voo, Piotr Metz.

Płyta doskonale oddaje fenomen Voo Voo - zespołu, który wymyka się łatwym definicjom. Twórczość grupy i jej lidera Wojciecha Waglewskiego wciąż ewoluuje, zmienia swój charakter, nieustannie zaskakując fanów.

Na swoim koncie mają niezliczoną ilość koncertów, ponad 40 albumów oraz współpracę z artystami światowego formatu jak Don Cherry, Nick Cave, Twinkle Brothers, Esperanza Spalding czy Alim Qasimov.

Na krajowej scenie Voo Voo nagrywało i występowało m.in. z Tomaszem Stańką, Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, Anną Marią Jopek, Katarzyną Nosowską, zespołem Mazowsze, wybitną mezzosopranistką Małgorzatą Walewską.



Voo Voo podczas 29. Finału WOŚP 1 / 6 Voo Voo Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

Na albumie "Nabroiło się (1986-2021)", znalazły się zremasterowane utwory, doskonale znane wielbicielom grupy, jak również nagrania wcześniej niedostępne. Między innymi pierwsza wersja hymnu WOŚP - "Karnawał" z 1991 roku oraz nowa wersja utworu "Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic". Wydawca przygotowuje również winylową, 4-płytową edycję albumu.

W ramach jubileuszu 35-lecia, wiosną ukażą się również kolekcjonerskie wznowienia pierwszego historycznego singla i albumu pt. "Voo Voo" oraz cenionej przez fanów "Sno-powiązałki". W przygotowaniu znajduje się także płyta DVD z zapisem koncertu z warszawskiego klubu Progresja, której premiera planowana jest na jesień 2021.



Sezon koncertowy też upłynie pod znakiem obchodów 35-lecia. Podczas występów można się spodziewać przekrojowego programu Voo Voo. Natomiast na koncertach specjalnych: w sopockiej Operze Leśnej i warszawskim Palladium, pojawi się wielu znakomitych gości (m.in. Król, Maria Peszek, Paulina Przybysz).