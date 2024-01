28-letni Radosław Ibron, wielkopolski DJ znany pod pseudonimem DJ Iroon, zginął w tragicznym wypadku drogowym w Odolanowie na trasie wojewódzkiej 445. Według ustaleń policji, doszło do niego po zderzeniu trzech samochodów osobowych.

Jak podawał PAP, mężczyzna miał odebrać z ostrowskiego szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. "28- i 19-latek zginęli w wypadku drogowym w Odolanowie (Wielkopolskie). Cztery osoby, w tym kilkumiesięczne dziecko, trafiły do okolicznych szpitali" - poinformowała PAP oficer prasowa ostrowskiej policji mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz.

"Za szybko", "Będziemy o tobie pamiętać", "To nie był twój czas" - można było przeczytać w komentarzach zrozpaczonych fanów na Facebooku.

Prokuratura komentuje wypadek DJ-a Iroona. "Zajmujemy się ustaleniem przebiegu zdarzenia"

Policja do tej pory bada przyczyny tragedii. Jak natomiast podał "Super Express", samochód DJ-a miał wyprzedzać z dużą prędkością kilka innych pojazdów, jednak w którymś momencie doszło do zderzenia z samochodem nadjeżdżającym z naprzeciwka. W momencie przybycia pierwszych zastępów wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu znajdowały się poza pojazdami.

Pudelek o dalszy tok śledztwa zapytał w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wiadomo już, że policja zabezpieczyła materiał dowodowy, czyli wraki i ślady, a przed nimi jeszcze przesłuchanie świadków. Później do procedury karnej potrzebna będzie opinia biegłego rekonstrukcji wypadków, który w ramach modeli informatycznych odtwarza przebieg tego zdarzenia, czyli prędkość i ruch poszczególnych pojazdów.

"Pierwszy element - przeprowadzenie badania wraków pojazdu przez biegłych z zakresu oceny stanu technicznego" - zapowiedział rzecznik prokuratury, Marcin Meler. Drugi element to sprawdzenie, czy z tych wraków, które są jest możliwość uzyskania, nazwijmy to roboczo, 'czarnych skrzynek' i dopiero, kiedy ten materiał jest przez prokuratora uznany za kompletny, to jest powoływany biegły do wydania kompleksowej opinii. Więc tu jest ciąg czynności do wykonania" - stwierdził.



"Zeznania świadków to jedno, ale ocenie podlega całość materiału dowodowego. My zajmujemy się przede wszystkim ustaleniem przebiegu i ewentualnie potencjalnej czyjejś odpowiedzialności" - dodał.