Nagrania ósmej płyty podopiecznych francuskiej wytwórni Season Of Mist odbyły się w studiu Amper Tone w Oslo oraz w studiu New Constellation R.M.P. w Orlando na Florydzie. Jego produkcją zajęli się Ravn, wokalista i lider 1349 oraz Jarrett Pritchard, amerykański gitarzysta i producent, który czuwał także nad brzmieniem dwu poprzednich albumów norweskiego kwartetu. Teksty napisał Kenneth "Destroyer" Svartalv, frontman Nocturnal Breed, który w tej dziedzinie współpracuje z 1349 już od 20 lat. Autorem okładki "The Wolf & The King" jest amerykański artysta Jordan Barlow.

Tytuł nowego albumu norweskich blackmetalowców ma swe źródło w klasycznej alchemicznej alegorii: wilk pożera króla, a wilka pochłania ogień, by nowy król powstał z popiołów.



Alchemia black metalu. "Prześcignąć samych siebie"

"Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o alchemii, byłem jeszcze młody i chodziło w niej o zmienianie metalu w złoto. Z biegiem czasu, poprzez różnorodną literaturę i praktyki magiczne, uświadomiłem sobie, iż należy to traktować metaforycznie. Chodzi w tym zasadniczo o osobisty rozwój, bycie najlepszą wersją siebie i my też staramy się to czynić. Staramy się prześcignąć samych siebie, zgładzić własne ego, by w ten sposób rozwijać się jako ludzie. Jeśli tego nie robisz, umierasz. Nie powstaniesz z popiołów" - wyjaśnia Ravn.

"Teksty na tym albumie opierają się na alchemicznej regule pożerania wszystkiego, co czujesz na drodze do stawania się lepszym człowiekiem. Nadaje to całemu albumowi złowrogi ton. Wszyscy działamy wspólnie, by tworzyć jak najlepszy black metal za każdym razem, gdy wydajemy album. To nasz wspólny cel. Jesteśmy zespołem wypełniającym swoją misję" - zaznacza wokalista 1349, grupy której skład uzupełniają basista Seidemann, gitarzysta Archaon oraz uznany perkusista Frost z Satyricon.

Następca longplaya "The Infernal Pathway" (2019 r.) ujrzy światło dzienne 4 października. Wspomniana wytwórnia z Marsylii szukuje wersję CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy, kasetę oraz formaty cyfrowe.

Przypomnijmy, że kilka dni po premierze "The Wolf & The King" 1349 zagrają dwa koncerty w Polsce w ramach wspólnej trasy z rodakami z pagan / blackmetalowego Kampfar. Obie formacje (wraz z blackmetalowym projektem Afsky z Danii w roli supportu) wystąpią 10 października w warszawskiej Proximie i dzień później na deskach krakowskiego klubu Kamienna12.

Ósmy album 1349 pilotują opublikowany na początku maja singel “Ash Of Ages" oraz właśnie wypuszczony, drugi premierowy utwór “Shadow Point". Do nowego singla nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

1349 - szczegóły albumu “The Wolf & The King" (tracklista):

1. "The God Devourer"

2. "Ash Of Ages"

3. "Shadow Point"

4. "Inferior Pathways"

5. "Inner Portal"

6. "The Vessel And The Storm"

7. "Obscura"

8. "Fatalist".

1349 - "Shadow Point" (Official Music Video)