Wielkie zmiany w "The Voice Senior"! Z programu znika lubiany prowadzący. Kto go zastąpi?

W najnowszym wydaniu "The Voice Senior" nowym prowadzący obok Marty Manowskiej zostanie Łukasz Nowicki znany m.in. z programów "Pytanie na śniadanie" czy "Postaw na milion".

"Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji - ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie 'The Voice Senior'. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60+ niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię - nie zawsze łatwą i radosną" - tłumaczy nowy prowadzący.

"Nie mogę się już doczekać spotkań z naszymi seniorami, bo wiem, że wyzwolą we mnie ogromne emocje. To program, który - choć znany już wszystkim - wciąż potrafi zaskoczyć, właśnie dzięki naszym uczestnikom. Oni nie walczą o zwycięstwo - oni spełniają marzenia, dzielą się swoją prawdą, przeżywają kolejną fascynującą przygodę swojego życia. Dzięki tym wszystkim ludziom tego programu nie traktuję jak pracy, lecz jak przyjemność. To piękna symbioza pomiędzy realizowaniem się jako człowiek a zarabianiem na rodzinę, kredyty i codzienność" - wyjaśnia Łukasz Nowicki.