W szóstej edycji "The Voice Senior" uczestników ocenia całkowicie zmieniony skład trenerski. W czerwonych fotelach zasiadają wracający do show Andrzej Piaseczny (był trenerem pierwszej i drugiej edycji), Robert Janowski (w Polsacie przez cztery edycje pełnił rolę jurora programu "Twoja twarz brzmi znajomo" ), debiutująca jako trenerka Małgorzata Ostrowska (była wokalistka Lombardu ) oraz Tatiana Okupnik (ekswokalistka Blue Cafe była jurorką trzech edycji "X Factora" ).

Internauci grzmią na trenerów "The Voice Senior"

W komentarzach po sobotnim odcinku mocno się dostało trenerom za ich decyzje. Do dalszego etapu nie przeszły Bożena Kołaczkowska, Anna Matan, Krystyna Barbara Kuzara i Bożena Maksylewicz .

Wspomniany utwór "Nie wierz mi, nie ufaj mi" z repertuaru Anny Jantar w "The Voice Senior" zaśpiewała Bożena Kołaczkowska . Wideo z jej występem zanotowało już ponad 15 tys. odsłon.

"Przepięknie.... słucham już kilka razy i cały czas ciarki", "Apeluję o zmianę jurorów", "Dla mnie to porażka jury", "Trenerzy śpicie", "Dla mnie program jest irytujący", "Dopóki nie zmienią trenerów nie oglądam. To kpina co oni robią i jak się zachowują" - grzmią internauci w komentarzach.