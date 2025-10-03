Quiz: Jak dobrze znasz program "The Voice of Poland"? Tylko najwięksi fani zdobędą wszystkie punkty!
Trwa 16. edycja "The Voice of Poland", a najwięksi fani programu w sobotnie wieczory zasiadają przed telewizorami już kolejny rok z rzędu. Pamiętasz wszystkie minione sezony talent show TVP? Zmian w składzie trenerskim było dużo, a niektórzy z uczestników rozwinęli swoje kariery, choć w programie nie odnieśli sukcesu. Sprawdź swoją wiedzę na ten temat w naszym quizie!
Początkujący wokaliści wciąż próbują swoich sił w kolejnych edycjach "The Voice of Poland". Talent show TVP zaprasza widzów przed telewizory w sobotnie wieczory już po raz 16. i wciąż zapewnia potężną dawkę emocji. Każda z poprzednich edycji była wyjątkowa i równie ekscytująca, ale czy pamiętasz je wszystkie?
Sprawdź się w naszym quizie o "The Voice of Poland"!