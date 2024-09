The Rolling Stones to ikoniczny zespół rockowy, który bezsprzecznie zrewolucjonizował świat muzyki. Dzięki charyzmatycznemu liderowi Mickowi Jaggerowi oraz ich charakterystycznemu brzmieniu grupa stała się inspiracją dla niezliczonych artystów na całym świecie, także w zakresie stylu życia i scenicznej osobowości Stonesów. Nie da się ukryć, że zespół nagrał niezliczoną ilość hitów, które zamieścił na ponad dwudziestu studyjnych albumach.

Oto TOP10 najlepszych piosenek The Rolling Stones.

10. "Wild Horses"

To numer utrzymany w stylu country rocka z albumu "Sticky Fingers", w którym dominują łagodne gitary i poruszający śpiew. Pierwotnie tekst piosenki wyrażał tęsknotę Keitha Richardsa za swoim synem, którego musiał zostawić, gdy wyruszył w trasę koncertową. Jednak Mick Jagger zmienił tekst, aby opowiadał o bolesnym rozpadzie związku, dzięki czemu więcej osób mogło się utożsamiać z piosenką.

9. "Street Fighting Man"

To utwór nazwany najbardziej polityczną piosenką The Rolling Stones. Piosenka została zainspirowana społecznymi niepokojami, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i Francji w 1968 roku. Tak jak wiele innych utworów kultowego zespołu, "Street Fighting Man" wprowadził ogromne kontrowersje i obawiano się, że będzie nakręcał ludzi do dalszego protestowania. Z tego powodu, m.in. radiostacje z Chicago odmówiły odtwarzania tego numeru.

8. "Beast of Burden"

Piosenka "Beast of Burden" została stworzona między innymi poprzez improwizacje Micka Jaggera, który szukał sposobu na wpasowanie się do gitarowych riffów Keitha Richardsa i Ronniego Wooda.

Utwór wyróżnia się uwodzicielskimi tekstami i charakterystycznym, chwytliwym rytmem, co przyczyniło się do jego sukcesu. Znalazł się na albumie "Some Girls" z 1978 roku. Wtedy Stonesi zaczęli inspirować się nowymi brzmieniami, tym samym kształtując swój nowy styl, który później stał się popularny w latach 80.

7. "Brown Sugar"

"Brown Sugar" to kontrowersyjny utwór ze względu na odniesienia, m.in. do nielegalnych używek. Piosenka została wydana na albumie "Sticky Fingers" w 1971 roku i cechują ją dynamiczne riffy gitarowe oraz energiczna solówka na saksofonie.

Na tym samym albumie znajduje się ballada "Wild Horses" utrzymana w klimacie country, która kontrastuje z żywiołowym brzmieniem "Brown Sugar".

6. "Angie"

To jest najpopularniejsza akustyczna ballada The Rolling Stones, zdecydowanie wyróżniająca się na tle przebojów zespołu przez spokojną melodię utworu, dostarczającą słuchaczowi poczucie komfortu.

Keith Richards w swojej autobiografii z 2010 roku wyznał, że utwór napisał podczas powracania do zdrowia w ośrodku rehabilitacyjnym. Wbrew pozorom, tytuł "Angie" nie ma nic wspólnego z jego córką, Angelą. Pierwotnie był tymczasową nazwą roboczą, która ostatecznie została na stałe.

5. "You Can't Always Get What You Want"

To piosenka bogata w różnorodność instrumentów, takich jak fortepian, waltornia oraz chór, co nadaje jej wyjątkowego charakteru. Występują dwie wersje "You Can't Always Get What You Want": dłuższa wersja albumowa, która trwa 7:28 minuty, oraz krótsza, singlowa wersja o długości 4:51 minuty.

W jednym z wywiadów Mick Jagger wspomniał, że pierwotnie utwór miał bardziej "sypialniany" charakter i był grany akustycznie.

4. "Sympathy For The Devil"

Piosenka znalazła się na albumie "Beggars Banquet" z 1968 roku i jest jedną z najbardziej uznanych w dorobku Stonesów. Co ciekawe, pierwotnie miała się nazywać "The Devil Is My Name" lub "Fallen Angels".

Śpiewając "Sympathy for the Devil" Jagger wciela się w tytułowego diabła, który z dumą przypisuje sobie odpowiedzialność za wiele tragicznych wydarzeń historycznych. Lider do napisania piosenki zainspirował się książką "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa, gdzie diabeł ukazuje się jako niejednoznaczna i pozorna postać.

3. "Gimme Shelter"

Pomimo że nigdy nie został wydany jako singiel, znalazł się na liście najpopularniejszych piosenek legendarnej grupy. Utwór "Gimme Shelter" został napisany przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa, którego źródłem inspiracji było obserwowanie pieszych szukających schronienia przed deszczem.

Piosenka przenosi słuchaczy w mroczny czas nieszczęsnych "apokaliptycznych" wydarzeń w Wietnamie. Myślą przewodnią utworu były globalne kryzysy, które miały miejsce pod koniec lat 60., stąd klimat utworu jest dość niepokojący.

2. "(I Can’t Get No) Satisfaction"

To największy przebój The Rolling Stones, który zna cały świat. Trudno uwierzyć, że piosenka ma prawie 60 lat! Pojawiła się na albumie "Out of Out Heads" w 1965 roku i szybko stała się absolutnym hitem w Stanach Zjednoczonych, podbijając wiele list przebojów. "(I Can’t Get No) Satisfaction" (sprawdź!) wyrażał sprzeciw wobec komercjalizmu oraz konsumpcjonizmu. Co ciekawe, tekst piosenki powstał w zaledwie 10 minut!

1. "Paint It, Black"

To jeden z najsłynniejszych singli Stonesów. "Paint It, Black" znalazł się na płycie "Aftermath" z 1966 roku i osiągnął pierwsze miejsce w amerykańskiej liczbie przebojów Billboard Hot 100. Tekst utworu jest głęboko melancholijny i pesymistyczny, wyrażający uczucia po stracie bliskiej osoby. Opowiada on o nieoczekiwanej stracie ukochanej i został okraszony psychodeliczną melodią przy użyciu sitary - dość specyficznego instrumentu. Piosenka została wykorzystana w wielu produkcjach, m.in. "Westworld" czy "Wednesday".

