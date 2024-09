Od 12 do 21 września odbędzie się pierwsza monograficzna aukcja poświęcona polskiemu artyście. W warszawskim domu aukcyjnym Desa Unicum zorganizowana zostanie wystawa kolekcji gitar Jana Borysewicza , lidera legendarnego zespołu Lady Pank . To wyjątkowa okazja, aby na żywo zobaczyć instrumenty legendy rocka, a także posłuchać ich brzmień.

"Chcę, by te gitary trafiły do świetnych kolekcji lub mogły dalej grać - w nowych rękach, na kolejnych koncertach, w innych studiach, tworząc nowe utwory i płyty. To dla mnie emocjonalny krok, ale podejmuję go z przekonaniem, że instrumenty te mają jeszcze wiele do zaoferowania" - czytamy na Facebooku artysty.