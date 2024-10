Grupa Faith No More pierwotnie miała zagrać europejską trasę w 2020 r., jednak te występy (a także koncerty w Australii) zostały przełożone na kolejny rok z powodu pandemii. Gdy już świat muzyczny wrócił do aktywnego koncertowania, amerykańska formacja poinformowała o przełożeniu występów z powodu nasilenia się problemów psychicznych wokalisty Mike'a Pattona.

"Nie czuję, bym mógł dać z siebie wszystko, a nie zamierzam dawać mniej niż 100 procent. Przepraszam fanów i mam nadzieję, że wkrótce Wam to wynagrodzę. Zespoły wspierają mnie i mamy nadzieję na znalezienie jakiegoś zdrowego rozwiązania" - pisał wtedy Patton.

Co dalej z Faith No More?

Ostatecznie - ku ubolewaniu fanów - wszystkie koncerty zostały ostatecznie odwołane. W 2022 r. w rozmowie z "The Guardian" Patton zdradził, że od tego czasu nie rozmawiał ani razu ze swoimi kolegami. To już sugerowało, że przyszłość formacji może stanąć pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy, że grupa już raz została rozwiązana - w 1998 r., by wrócić na scenę po 11-letniej przerwie w 2009 r.

Teraz nieco więcej zdradził w newsletterze skierowanym do fanów Roddy Bottum, klawiszowiec i współzałożyciel Faith No More, określając obecny status grupy mianem "półstałego zawieszenia". Muzyk dodał, że pracuje za to nad nowym albumem indiepopowego zespołu Imperial Teen, w którym pełni głównie funkcję gitarzysty i wokalisty (z pozostałymi członkami często wymieniają się instrumentami podczas koncertów).



61-latek ujawnił, że pracuje też nad swoimi wspomnieniami "The Royal We", w którym zamierza skupić się m.in. na San Francisco, swojej pasji kolarskiej i burzliwym życiu, w którym nie brakowało uzależnień i osobistych zawirowań (w 1993 r. oficjalnie ogłosił, że jest gejem).



Kim jest Mike Patton?

Mike Patton to wokalista słynnego Faith No More, założyciel Mr. Bungle, pomysłodawca takich projektów jak Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, czy Mondo Cane. Współpracował z wieloma muzykami i zespołami - m.in. z Norah Jones, Johnem Zornem, Sepulturą, Melvins, Bjork, Fennesz czy z Sergem Gainsbourgiem. Ma na swoim koncie też kilka ścieżek dźwiękowych do filmów, m.in. do "A Perfect Place" z 2008 roku.

Dorobek Faith No More zamyka płyta "Sol Invictus" z 2015 r.

Pozostali muzycy również nie próżnują: basista Billy Gould nagrywał i koncertował z takimi wykonawcami, jak m.in. Brujeria, Jello Biafra, MC5, Fear Factory i Corvus Corax, z kolei perkusista Mike Bordin ma na koncie występy u boku m.in. Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath, Korn, Black Label Society. Primus i Jerry'ego Cantrella z Alice in Chains. Ostatni skład FNM uzupełniał gitarzysta Jon Hudson (z Billym Gouldem mieszkał w pokoju).



Modest Ruciński i Mateusz Bieryt o swojej muzyce Polsat