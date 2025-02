Gdy Alanis została bez kontraktu (płyta "Now Is the Time" z 1992 r. okazała się klapą), razem z menedżerem podjęła decyzję o przeprowadzce z Ottawy (gdzie mieszkała z rodzicami) do Toronto. Tam poznała producenta Glena Ballarda, mającego w dorobku współpracę m.in. z Michaelem Jacksonem. To w duecie z nim powstał wydany w czerwcu 1995 roku album "Jagged Little Pill" będący mieszanką zaangażowanego popu z rockowymi akcentami. W studiu wokalistkę gościnnie wsparli m.in. znani z Red Hot Chili Peppers gitarzysta Dave Navarro (również Jane's Addiction) i basista Flea, a także Benmont Tench, współpracownik Toma Petty'ego z grupy The Heartbreakers.