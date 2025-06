Ten rockowy hit lat 70. stał się hymnem wolności. Nikt nie dawał mu szans

Utwór "Free Bird" zespołu Lynyrd Skynyrd to dziś symbol wolności i jeden z najdłuższych hitów rocka. Mało kto wie, że wytwórnia początkowo nie wierzyła w jego sukces i chciała go skrócić do zaledwie trzech minut.