O projekcie w rozmowie z Plotkiem odpowiedziała Patrycja Markowska, która w przeszłości obserwowała ojca pracującego nad tą samą piosenką. "Byłam wtedy nastolatką, ale dokładnie pamiętam, jak podniosła i wzruszająca była to chwila... Lubiłam jeździć z tatą do studia. Wymarzyłam sobie wtedy, że i ja kiedyś wezmę udział w tak pięknym projekcie. Tak też się stało" - powiedziała.

"Piękne przesłanie, wspaniali artyści i myśl, że można zrobić coś dla najbardziej potrzebujących. Będę niosła tę chwilę w sercu" - dodała. Przyznała również, że żałuje, że jej tata nie wziął udziału w nowym projekcie. "Dziś go zabrakło... Szkoda, że tata wycofał się z życia zawodowego, bo ciężko będzie go zastąpić" - podsumowała.

Internauci nie do końca popierają akcję. "To było zbędne, odgrzewany kotlet nie smakuje tak samo", "Wolę oryginał. Wzięlibyście przykład z Dody" (nawiązanie do fizycznej pomocy Dody przy usuwaniu skutków powodzi), "A dlaczego odgrzewają ciągle tego samego kotleta, a nie stworzą czegoś nowego?", "Rozumiem, że dzięki tej piosence straty, jakie ponieśli mieszkańcy, się zmniejszają?" - pisali krytycy. Inni przekonywali natomiast, że dochód z akcji zostanie przeznaczony na pomoc powodzianom, a oprócz tego ma na celu podnieść poszkodowanych na duchu. "Mieszkam we Wrocławiu... Nie przeżyłeś chyba powodzi 97', nie wiesz, co czują ludzie... Ja słysząc wersji tej czy tej z 97' mam ciarki - wspomnienia tego, co się przeżywało, powracają" - również takie komentarze można przeczytać w sieci.