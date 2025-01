Sting w złym stanie zdrowotnym odwołuje występy. Co z koncertami w Polsce?

Gordon Matthew Sumner znany szerzej jako Sting na scenie zadebiutował w 1977 roku wraz z grupą The Police. Zespół na swoim koncie ma przeboje takie jak "Message in a Bottle" czy "Roxanne". Na początku lat 80. zdobyli aż 6 nagród Grammy. Grupa rozpadła się w 1986 roku (i reaktywowała na trasę między 2007 a 2008 r.), a Sting skupił się na solowej karierze wydając m.in. takie przeboje jak "Shape of My Heart" czy "Englishman In New York". W ostatnim czasie muzyk koncertuje w ramach trasy "STING 3.0", ale ze względu na jego stan zdrowotny zmuszony był odwołać nadchodzące występy.