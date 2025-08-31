Rockowizna Festiwal w Krakowie: Finał w deszczu
"To był wspaniały finał, a my już teraz zaczynamy myśleć o kolejnej edycji" - tak organizatorzy Rockowizna Festiwalu napisali po ostatnich dwóch koncertach w Krakowie, które zakończyły tegoroczną odsłonę. Zobaczcie zdjęcia z występów Kultu, Nocnego Kochanka, Illusion i szwedzkiego Clawfinger.
"Doskonała rockowa muzyka łącząca pokolenia, przyjazna atmosfera i najlepsza publiczność. Od sentymentalnej podróży w czasie po współczesne rockowe brzmienia" - tak organizatorzy zapowiadali tegoroczną edycję Rockowizna Festiwalu, który odwiedził Gdańsk (8-9 sierpnia), Poznań (21-23 sierpnia) i Kraków (29-30 sierpnia).
W Krakowie impreza odbyła się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego (lotnisko Rakowice-Czyżyny). Na scenie zaprezentowali się m.in. Acid Drinkers (legenda polskiego metalu wróciła w oryginalnym składzie, z gitarzystą Robertem "Litzą" Friedrichem), Kult, Nocny Kochanek, Zalewski, Myslovitz, Happysad, Flapjack, KSU, Illusion i Wojtek Szumański. Zagraniczną gwiazdą był szwedzki Clawfinger, który po latach zapowiada premierowy materiał.
Rockowizna Festiwal 2025 w Krakowie: Czasem słońce, czasem deszcz
Pierwszy dzień festiwalu upłynął przy upalnej pogodzie, ale na uczestników sobotniego finału czekał deszcz, momentami ulewny. Fanom przed sceną nie przeszkadzało to jednak w zabawie.
"Kraków! Było super! Dziękujemy!" - napisali muzycy Nocnego Kochanka. "Dziękujemy za wczorajszy wieczór! Byliście cudowni!" - to z kolei wpis z profilu grupy Illusion.
"Kraków, wy szaleni wariaci - DZIĘKUJEMY! Rockowizna dostarczyła chaosu, potu i wspólnego śpiewania - to właśnie po to żyjemy" - tak z Polską pożegnali się Szwedzi z Clawfinger.