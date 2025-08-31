"Doskonała rockowa muzyka łącząca pokolenia, przyjazna atmosfera i najlepsza publiczność. Od sentymentalnej podróży w czasie po współczesne rockowe brzmienia" - tak organizatorzy zapowiadali tegoroczną edycję Rockowizna Festiwalu, który odwiedził Gdańsk (8-9 sierpnia), Poznań (21-23 sierpnia) i Kraków (29-30 sierpnia).

W Krakowie impreza odbyła się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego (lotnisko Rakowice-Czyżyny). Na scenie zaprezentowali się m.in. Acid Drinkers (legenda polskiego metalu wróciła w oryginalnym składzie, z gitarzystą Robertem "Litzą" Friedrichem), Kult, Nocny Kochanek, Zalewski, Myslovitz, Happysad, Flapjack, KSU, Illusion i Wojtek Szumański. Zagraniczną gwiazdą był szwedzki Clawfinger, który po latach zapowiada premierowy materiał.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL

Rockowizna Festiwal 2025 w Krakowie: Czasem słońce, czasem deszcz

Pierwszy dzień festiwalu upłynął przy upalnej pogodzie, ale na uczestników sobotniego finału czekał deszcz, momentami ulewny. Fanom przed sceną nie przeszkadzało to jednak w zabawie.

"Kraków! Było super! Dziękujemy!" - napisali muzycy Nocnego Kochanka. "Dziękujemy za wczorajszy wieczór! Byliście cudowni!" - to z kolei wpis z profilu grupy Illusion.

"Kraków, wy szaleni wariaci - DZIĘKUJEMY! Rockowizna dostarczyła chaosu, potu i wspólnego śpiewania - to właśnie po to żyjemy" - tak z Polską pożegnali się Szwedzi z Clawfinger.

Rockowizna Festiwal 2025 - zobacz zdjęcia z Krakowa Zobacz galerię + 13