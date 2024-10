Queen to ikona stadionowego rocka znana z wielkich hitów takich jak "The Show Must Go On" czy "Bohemian Rhapsody". Imponującą karierę przerwała śmierć wokalisty Freddiego Mercury'ego w 1991 r. Cztery lata później zespół wypuścił pośmiertny album zatytułowany "Made In Heaven".

Gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor zdecydowali się kontynuować przygodę ze sceną (basista John Deacon przeszedł na muzyczną emeryturę), początkowo z wokalistą Paulem Rodgersem (Free), a od 2011 r. z finalistą amerykańskiego "Idola" Adamem Lambertem. Z Rodgersem wydali premierowy album "The Cosmos Rocks" (2008), który jednak mocno podzielił krytyków i fanów Queen (od 2/10 od "Uncut" do 8/10 od "Classic Rock").



Queen planują wydać nowy album? Komentarz muzyka

W wywiadzie z czasopismem "Uncut", Taylor stwierdził, że wydanie nowego albumu z premierowymi piosenkami wcale nie jest tak nieprawdopodobne: "Myślę, że możemy. Brian i ja rozmawialiśmy ostatnio i oboje stwierdziliśmy, że jeśli poczujemy, że mamy trochę dobrego materiału, to czemu nie? Dalej jesteśmy w stanie grać. Wciąż możemy śpiewać. Nie widzę, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić".

Dodajmy, że dotychczasowy dorobek Queen + Adam Lambert to dwa koncertowe albumy: "Live in Japan" (2016) i "Live Around the World" (2020).



Perkusista obalił też kilka plotek, które w ostatnich latach nie dawały muzykom spokoju: "Mitów jest wiele. Jednym z nich są łyse krasnoludy na imprezie w Nowym Orleanie z białym proszkiem na głowach. To dość zabawne, ale to mit - w każdym razie, nie widziałem żadnego. Był jednak człowiek, który poruszał mięsem. Leżał na stole pokrytym wędlinami, a gdy ktoś się do niego zbliżał, chwiał się, a całe mięso się ruszało i przerażało ludzi. Wydaje mi się, że jest to dużo dziwniejsze niż krasnal z proszkiem na głowie".

