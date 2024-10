W sierpniu Bill Wyman wypuścił "Drive My Car" ( sprawdź! ) , swój pierwszy od blisko dekady nowy solowy album.

"Nie robię tego codziennie, ale czasami po prostu widzę gitarę w rogu pokoju, biorę ją do ręki, żeby się pobawić, i wtedy coś wskakuje na swoje miejsce" - tłumaczył blisko 88-letni muzyk (urodziny świętuje 24 października).

Bill Wyman o występach w The Rolling Stones: Nic nie zarabialiśmy

Z tej okazji wieloletni basista The Rolling Stones udzielił wywiadu magazynowi "Classic Rock" . Wyman był członkiem pierwszego stałego składu legendarnej grupy, w której występował do stycznia 1993 r. Jak teraz ujawnia, powinien odejść z zespołu dużo wcześniej. Wszystko przez podział zarobków w zespole.

"Zostałem na trasę w latach 1989-1990 po siedmiu latach nic nie robienia i skończyłem z debetem 200 tysięcy funtów, bo nic nie zarabialiśmy. Mick [Jagger] i Keith [Richards] byli bogaci, więc ich to nie obchodziło, ale ja, Charlie [Watts] i Ronnie [Wood] musieliśmy zbierać grosz do grosza. Ronnie zaczął malować obrazy, żeby wykarmić rodzinę" - opowiada Bill Wyman w "Classic Rock".

"Kiedy Brian Jones [gitarzysta i pierwszy lider The Rolling Stones] zmarł, miał ponad 30 tysięcy funtów długu. Kiedy kupiłem posiadłość w Suffolk, miałem tysiąc funtów na koncie, musiałem uzbierać na hipotekę i mieć nadzieję, że coś zarobimy, żebym mógł to spłacić. Było tak źle. Mick i Keith byli zamożniejsi, bo dostawali tantiemy. Ale ja, Brian, Charlie, a potem Ronnie dostawaliśmy jedną dziesiątą tego, co oni" - ujawnia basista.