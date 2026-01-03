Po premierze mało kto się nim zainteresował. Hit Elvisa Presleya doceniono dopiero po 34 latach.

Elvis Presley swoją karierę zaczął w 1954 roku, współpracując z właścicielem Sun Records, Samem Philipsem. Na przestrzeni lat wylansował hity takie jak: "Heartbreak Hotel", "Blue Suede Shoes", "Love Me Tender", "All Shook Up" czy "Jailhouse Rock", zaskarbiając sobie serca słuchaczy na całym świecie. Wielka sława i ogromny wpływ na amerykańską popkulturę były efektem lat pracy. Nie wszystkie muzyczne propozycje Presleya spotykały się z takim samym entuzjazmem. Podobnie było w przypadku utworu "A Little Less Conversation", który w momencie premiery nie wzbudził większego zainteresowania. Dopiero po latach kawałek stał się wielkim przebojem.

Utwór Elvisa Presleya dopiero po latach zyskał uznanie

Napisany przez Maca Davisa i Billy'ego Strange'a utwór powstał w 1968 roku na potrzeby filmu "Live a Little, Love a Little". Początkowo kompozycja nie wzbudziła większych emocji, trafiając na 69. miejsce amerykańskiej listy przebojów. Dopiero 34 lata później nastąpił prawdziwy przełom.

Piosenkę w 2002 roku zremiksowano i wydano jako singiel. Dopiero wtedy "A Little Less Conversation" trafiło na sam szczyt list przebojów m.in. w Wielkiej Brytanii i 13 innych krajach. Kompozycja doczekała się wielu różnych coverów i interpretacji oraz stała się światowym hitem, który po dziś dzień cieszy się sporą popularnością.

Król Rock and Rolla niestety na własne oczy nie zobaczył, jak utwór odnosi sukces. Elvis Presley zmarł nagle 16 sierpnia 1977 roku w wieku zaledwie 42 lat. Tego dnia artysta miał jechać na samolot z Memphis do Portland, by wyruszyć w trasę koncertową. Jego narzeczona znalazła go nieprzytomnego w łazience. Istnieje wiele sprzecznych teorii na temat rzeczywistej przyczyny śmierci gwiazdora, lecz najczęściej mówi się o zatrzymaniu akcji serca w wyniku niezamierzonych interakcji między licznymi przyjmowanymi przez artystę lekami.

