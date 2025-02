"Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chciałbym być sławny i bogaty, bo każdy chce, natomiast ja to przeżyłem wszystko i już wiem, jak to smakuje. I po wielu latach tych wielkich hal, pomyślałem, że fajnie byłoby posmakować czegoś innego. Mam to szczęście w życiu, że miałem dwie kariery - jedną niezależną, z różnymi zespołami punkowymi, rockowymi i tę drugą karierę komercyjną z Heyem i wiem, jak to wygląda z jednej z i drugiej strony, i ja się trochę opowiadam po tej stronie niezależnej. Takiego mam ducha niezależnego, że lubię mieć wszystko pod kontrolą, muzykę traktuję bardzo poważnie - to nigdy nie był dla mnie towar na sprzedaż, tylko jakiś manifest. Ja się za pomocą muzyki komunikuję ze światem i siłą rzeczy znosi mnie w stronę tej niezależności. Natomiast Kafi chciałaby przeżyć to, co ja. Jak słucha tych moich historii, to marzy o tych wielkich scenach" - zdradził muzyk w "halo tu polsat".