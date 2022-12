Muzyczna przygoda Piotra Banacha sięga lat 80. - początkowo udzielał się jako perkusista w zespołach Kryterium (z nim zagrał po raz pierwszy na Festiwalu w Jarocinie w 1985 r.), Grass i Kolaboranci.



W 1990 r. - już jako gitarzysta - założył grupę Dum Dum, w którym zetknął się z wokalistką Katarzyną Nosowską i perkusistą Robertem Ligiewiczem. To z tymi muzykami po kilku roszadach personalnych powołał do życia grupę Hey. Skład uzupełnili Marcin Żabiełowicz (gitara) i Jacek Chrzanowski (bas), z którym Banach wcześniej występował w Kolaborantach.

W połowie 1999 r. (po wydaniu piątej płyty "Hey") z zespołem pożegnał się Banach, którego zastąpił Paweł Krawczyk, obecny mąż Katarzyny Nosowskiej. "Nasze drogi się rozeszły" - nie ukrywał po latach Banach, rozżalony postawą swoich kolegów, którzy twierdzili, że pisane przez niego utwory są "słabe i obciachowe".

Banach był producentem i współkompozytorem pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej - "Puk, puk" (1996), a później stworzył grupy Indios Bravos z Gutkiem w roli wokalisty (obecnie w stanie koncertowego zawieszenia) i Ludzie Mili. Od 2018 r. razem ze swoją partnerką, wokalistką Katarzyną "Kafi" Sondej, tworzy zespół BAiKA. Banach i Kafi gościnnie wspierali grupę Hey na ich pożegnalnych koncertach w ramach trasy "Fayrant Tour" pod koniec 2017 r.

Z okazji 30-lecia wydania debiutanckiej płyty "Fire" Banach z Kafi powołał do życia koncertowy projekt "Fire 90's" z udziałem tribute bandu Man In The Box, który przypomina klasyki epoki grunge'u z repertuaru m.in. Nirvany, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains czy Temple Of The Dog.

W ostatnim czasie Piotr Banach w mediach społecznościowych zamieścił swój apel do przyjaciół i znajomych z branży muzycznej, głównie do swoich rówieśników.

"Wspólnym naszym problemem jest to, że nie jesteśmy już perspektywiczni, że to nie na nas łakomym wzrokiem spogląda show-biznes, że to nie do nas skierowana jest oferta technologicznych (internetowych) demiurgów. Nie wszyscy jesteśmy wykluczeni, niektórzy radzą sobie całkiem dobrze, ale większość (wiem to, bo dużo na ten temat ze swoimi rówieśnikami rozmawiam) czuje się, może nie tyle zagubiona, co totalnie olana. Ta fałszywa waluta współczesności - lajki, wyświetlenia, folołersi, spędza nam sen z powiek, bo za cholerę nie potrafimy jej zarabiać tak, jak robią to ludzie młodzi. Jesteśmy głupsi? - no bez jaj, swoje wiemy, ale może właśnie to w tym leży problem" - pisze Banach.

"Doskonale wszyscy wiemy, że bez tych lajków i milionowych wyświetleń bardzo trudno jest załatwić koncert (z publicznością), czy wskoczyć na jakąś playlistę. Albo trzeba mieć osobiste znajomości (choć to też już nie wystarcza), albo od za***nia folołersów, a z tym, my starszaki, mamy problem, bo nasi rówieśnicy do klikania skorzy nie są (bo trzeba to przemyśleć), a ludzi młodych z zasady nie interesujemy, bo jesteśmy dla nich (bez wchodzenia w szczegóły), jak brzydkie stwory z innej planety (niech Wam polityczna poprawność nie przesłoni trzeźwego osądu). Moja propozycja jest taka: pomóżmy sobie nawzajem, traktujmy siebie z wzajemnością, stwórzmy silną grupę wsparcia ponad podziałami" - apeluje muzyk.

"Jeśli nie zaczniemy się wspierać, tworzyć (choćby nawet tylko z musu) wspólnego środowiska, to wszyscy wylądujemy na śmietniku historii, a na to jesteśmy jeszcze zbyt młodzi" - dodaje, pisząc, że "walczymy o przetrwanie".

W ramach wspierania innych wykonawców, Piotr Banach udostępnił m.in. nowe piosenki Niesłuchowskiego (finalista pierwszej edycji "The Voice of Poland"), grupy Dubska, Łukasza Łyczkowskiego & 5 Rano oraz zespołu Do Góry Nogami.

Dodajmy, że BAiKA ostatnio wypuściła utwór "Towarzyskość" - to pierwszy singel zapowiadający nową płytę "Zdecydowana mniejszość", która powinna pojawić się w marcu 2023 r.

Na początku lutego 2018 r. ukazał się debiutancki album duetu - "Byty zależne". Płyta to zbiór 14 autorskich kompozycji w których pobrzmiewają echa różnych stylistyk - od rocka po elektronikę. Wszystkie teksty napisane są po polsku i opisują relacje zachodzące pomiędzy bliskimi sobie ludźmi, co sprawia, że każdy może w nich odnaleźć trochę własnych uczuć i doświadczeń.

Największym przebojem duetu jest utwór "Jeśli tylko to będzie możliwe".

