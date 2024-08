Dave Navarro , światowej klasy gitarzysta, zasłynął jako członek zespołu Jane's Addiction . Założył go w 1987 roku wraz z Erikiem Avery'm, Stephenem Perkinsem i Perry'm Farrellem. Od tego czasu grupa wielokrotnie zawieszała swoją działalność.

Dave Navarro odrzucił propozycję dołączenia do Guns N'Roses. Nie żałuje tej decyzji

W 1991 roku, po pierwszym rozpadzie Jane's Addiction, Dave Navarro otrzymał propozycję dołączenia do Guns N’ Roses , w którym miałby zastąpić gitarzystę Izzy'ego Stradlina . Wówczas kultowy zespół Axla Rose'a znajdował się na szczycie swojej popularności, mając na koncie cztery udane albumy.

Trudno w to uwierzyć, jednak Navarro odrzucił ofertę. W wywiadzie z Guitar Player ujawnił, że nie żałuje swojej decyzji.

"Nie sądzę, żeby to była właściwa decyzja w tamtym czasie. Grałem ze Slashem milion razy od tamtego czasu. Uwielbiam z nim grać. Ale myślę, że jestem trochę bardziej lewicowy niż oni" - stwierdził.

Dodał, że styl gitarowego grania nie odpowiadał jego preferencjom. Wolał eksperymentować z dźwiękami tworząc różnorodne efekty, co nie było możliwe w zespole Rose'a.

"Gunsi są po prostu bezczelnym zespołem rockowym, który uwielbiam. Ale jako gitarzysta lubię klękać, kręcić gałkami delay i robić mnóstwo hałasu, jak Kraftwerk czy coś w tym stylu. To nie działa w przypadku Guns N' Roses" - kontynuował.

Po odrzuceniu oferty Gunsów, Dave Navarro dołączył do Red Hot Chili Peppers . Nagrał z nimi album "One Hot Minute" , który nie został doceniony przez branżę muzyczną. Gitarzysta przyznał, że praca z zespołem była dla niego sporym wyzwaniem.

"To była bardzo trudna rola i kolejna próba ognia. Nagle musiałem pracować w kontekście, który był dla mnie zupełnie inny i z muzykami, z którymi nigdy w życiu wcześniej nie pracowałem. Czułem się trochę, jak na początku Jane's Addiction, gdzie było kilku chłopaków, którzy nie grali tak samo, jak ja. W Chili Peppers było tak samo. Tylko, że robiliśmy to w Madison Square Garden. To znaczy, mój pierwszy występ miał miejsce na Woodstocku. Presja była więc ogromna" - wspominał w rozmowie z Guitar Player.