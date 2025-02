"Mistrzowie celtyckiego punk rocka z Los Angeles" w mediach społecznościowych przekazali, że zespół nie będzie w stanie koncertować w 2025 r. Powodem jest "bardzo poważny stan zdrowia" Dave'a Kinga, wokalisty, gitarzysty i lidera Flogging Molly.

Poważny stan lidera Flogging Molly. Koncert w Polsce odwołany

"Dave i Bridget [Regan, grająca na skrzypcach żona lidera] proszą wszystkich o uszanowanie ich prywatności w tym czasie. On i my doceniamy wszelkie dobre myśli i modlitwy kierowane w jego stronę" - czytamy w oświadczeniu.

Zespół poinformował, że rozpoczynający się za niespełna dwa tygodnie rejs Salty Dog Cruise (z Miami na Florydzie na Jamajkę i Kajmany) odbędzie się zgodnie z planem z udziałem 18 wykonawców, wśród których znajdują się m.in. Circle Jerks, Fidlar, The Devil Makes Three i Street Dogs. W rejsie udział wezmą też muzycy Flogging Molly, by w ten sposób też uczcić swojego "kapitana" Dave'a Kinga.

W ramach odwołanej trasy ekipa z Los Angeles ponownie miała odwiedzić Polskę. Koncert miał się odbyć 25 czerwca w Klubie Proxima w Warszawie. Dodajmy, że Amerykanie w 2024 byli jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festivalu .

Flogging Molly - koncertowa maszyna z Los Angeles

Grupę założyli w 1997 r. irlandzki imigrant, gitarzysta i wokalista Dave King oraz amerykańska skrzypaczka Bridget Regan. Muzyka ich zespołu to punk rock wzbogacony instrumentami celtyckimi - skrzypcami, mandoliną i akordeonem - oraz połączenie bluesowych progresji z rykiem gitar i tradycyjną muzyką irlandzką.

"Nie jesteśmy zespołem tradycyjnym. Muzyka tradycyjna miała na nas wpływ i stanowiła dla nas źródło inspiracji, ale nie ma wątpliwości, że my nadajemy jej nasz własny, szczególny charakter" - tłumaczy urodzony w Dublinie King.

"W Irlandii do pubu idzie się po to, żeby pogadać. To właśnie robimy każdej nocy na scenie - idziemy do pubu i wymieniamy się historiami" - podkreśla frontman Flogging Molly.

Wydany w 2000 roku debiutancki album "Swagger" przerósł wszelkie oczekiwania publiczności i krytyków, a utwór "The Worst Day Since Yesterday" został wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do filmu "Mr. & Mrs. Smith". Opromieniony ogólnoświatową sławą zespół nie zwolnił tempa i zaledwie dwa lata później wydał płytę "Drunken Lullabies", która błyskawicznie pokryła się złotem. W 2004 roku zespół wydał "Within a Mile of Home", a cztery lata później 2008 "Float" - głęboki, porywający i osobisty album nagrany w najważniejszym dla Dave'a Kinga kraju - jego ojczystej Irlandii. Album dotarł do 4. miejsca na liście Billboardu i ostatecznie przypieczętował pozycję zespołu.

Przez cały ten czas Flogging Molly - zespół na wskroś koncertowy - był w trasie i grał głośne, wręcz ociekające adrenaliną koncerty zarówno w barach i pubach, jak i na prawie wszystkich najważniejszych festiwalach rockowych w Ameryce Północnej, Europie i Japonii.