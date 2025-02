17 lutego 2025 r. zmarł legendarny perkusista brytyjskiej formacji The Jam - Rick Buckler . Muzyk związany był z nowofalowym zespołem od momentu jego powstania. Fani są pogrążeni w głębokiej żałobie. Informację o śmierci artysty potwierdzili w komunikacie do mediów koledzy z grupy - wokalista i były lider Paul Weller oraz basista Bruce Foxton .

Perkusista występował z The Jam przez wiele lat - od początku istnienia grupy, aż do jej rozpadu, który nastąpił w 1982 r. Przez dekadę swojej działalności zespół wydał siedem albumów i 18 singli.

W 2005 r. powołał do życia zespół Gift, który swoje sceniczne występy opierał na repertuarze The Jam. Z czasem formacja zmieniła nazwę na From the Jam.