Morrissey powróci do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Jako wokalista The Smiths zaledwie czterema albumami na zawsze zapisał się w historii muzyki. Począwszy od debiutanckiego singla "Hand In Glove" zespołu z Manchesteru, po niezwykle owocną karierę solową Morrissey zdefiniował muzykę indie i ugruntował brzmienie, które rezonuje do dziś.