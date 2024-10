Muzyczna kariera Grzegorza Kupczyka liczy już dobrze ponad 40 lat. Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo , z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana" . Od 1989 r. stoi na czele własnego zespołu CETI , z którym działa do dziś dnia i wydał 12 płyt studyjnych. Współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron .

"Chcemy Wam przedstawić nowy głos, nowego wokalistę naszego zespołu. Przedstawić to może w tym przypadku nie jest najlepsze słowo, ponieważ Grzegorza Kupczyka nikomu nie trzeba przedstawiać. A więc oficjalnie i z wielką radością ogłaszamy, że Grzegorz przyjął nasze zaproszenie i dołączył do Fightersów. Razem z tym znakomitym i legendarnym muzykiem ruszamy w nowy etap naszej twórczości i jesteśmy przekonani, że wzajemnie inspirująca praca odkryje zupełnie nowe i piękne dźwięki które razem stworzymy. Nad nową płytą już pracujemy i jak najszybciej będziemy Wam chcieli przedstawić pierwsze nasze wspólne nagrania" - czytamy w ogłoszeniu poznańskiej formacji.

Blues Fighters to grupa związana ze sceną bluesową. Tworzą ją muzycy dobrze znani fanom tego gatunku: basista Robert Fraska (Hot Water, Boogie Chilli, Żuki Rock'n'Roll Band), perkusista Dariusz Nowicki (Hot Water, Izotop, Boogie Chilli) i gitarzysta Wojciech Kubiak, który wspiera Kupczyka w jego akustycznym projekcie (razem z gitarzystą Januszem Musielakiem z Non Iron), a także gra w Brick House i Like The Stones.