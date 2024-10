Lech Janerka karierę muzyczną rozpoczął pod koniec lat 70. Grając ze swoją żoną na festiwalach piosenki studenckiej. W 1979 założył zespół Klaus Mitffoch, którego debiutancki i jedyny album często wskazywany jest jako jedna z najlepszych polskich płyt. W 1984 roku Janerka skupił się na solowej karierze, a na jego koncie znajdują się hity takie jak "Rower", "Paradoksy" czy "Wieje". Co ciekawe, fragment utworu "Jezu jak się cieszę" zespołu Klaus Mitffoch został wykorzystany w numerze "Dym" hip-hopowego duetu PRO8L3M.

Jego najnowszy album zatytułowany "Gipsowy odlew falsyfikatu" pojawił się aż 18 lat po premierze poprzedniego krążka "Plagiaty". Nowa płyta została bardzo ciepło przyjęta, a podczas 30. gali Fryderyków zdobyła nagrody we wszystkich kategoriach, w których była nominowana - dla artysty roku, kompozytora, autora, za utwór i album roku w kategorii alternatywa.

Lech Janerka ocenił twórczość Taylor Swift

Niedawno muzyk wystąpił podcaście STUDIO 96.0, w którym opowiedział o tym jak powstawał album, wspomniał o życiu prywatnym i ocenił twórczość Taylor Swift.

Zapytany o to, dlaczego album powstawał tak długo, odpowiedział: "Trochę to wynikało z moich nieudolności, a trochę z tego poczucia właśnie, że 'nie śpieszmy się. To nie wyścigi, to nie fabryka'. I wyrobienie płyty powinno też w jakimś stopniu sprawiać frajdę".

Artysta kontynuował: "Ja pamiętam takie czasy, kiedy płytę nagrywało się w studio i pierwszą rzeczą, którą się widziało, wchodząc do tego studia, był taki wielki zegar z sekundnikiem. I ten sekundnik: tik, tik, tik... No i to było przerażające. Bo czasami fajnie szło, a czasami kiepskawo. No i wtedy zaczynał się pośpiech. Zaczynały się nerwy. No i czasami rzeczy, które puszczaliśmy, były dalekie od tego, jakie byśmy chcieli, żeby były. Tutaj właściwie wszystko nagrywaliśmy w domu. Robiliśmy płytę przez telefon".

W rozmowie Lech Janerka wspomniał także o relacji z jego wnuczkami i podzielił się z słuchaczami tym, jakiej muzyki słuchają. 71-latek przyznał, że sprawdzał twórczość Taylor Swift: "Ja z zaciekawieniem, zainteresowaniem kiedyś posłuchałem, ale nie zwaliło mnie z nóg. Bardzo solidnie śpiewa dziewczyna. (...) Mówi o rzeczach dotyczących współczesności. Wiem, że w tej chwili poparła Kamalę Harris. Co jest jakimś takim sygnałem, że na czymś jej tam zależy".

Skomentował też przedstawienia jakie daje 34-letnia gwiazda: "Nie lubię widowisk. Takiego przerostu formy nad treścią, a ona jednak gdzieś tam plasuje się w takiej działce, gdzie się zmienia dekoracje co drugi utwór i stroje co trzeci". Żartobliwie stwierdził, że w porównaniu do jej spektakularnych popowych show, na jego koncertach: "wieje nudą".

Lech Janerka "Wieje" (Teledysk)