Dokładnie to samo zdjęcie Myslovitz przez lata funkcjonowało w serwisie YouTube przy wideo opisanym jako "Rotary - Lubiła tańczyć" . Użytkownik pomylił nie tylko zdjęcie wykonawcy, ale także tytuł piosenki - poprawny to "Na jednej z dzikich plaż" . Nagranie ze zdjęciem Myslovitz i pomylonym tytułem zanotowało ponad 35 mln odsłon, a sytuacja wygenerowała mnóstwo memów i żartów.

Profil "W krzywym zwierciadle: Łódź" również nawiązał do tego żartu, przekazując listę zakontraktowanych piosenek, które mają się pojawić na "koncercie Oasis na Dniach Zgierza". Na zakończenie ma się bowiem pojawić "Lubiła Tańczyć" (Myzolvitz cover). Co jeszcze znalazło się w programie? Sprawdźcie przygotowaną listę:

1. "Wonderwall"

2. "Let It Be"

3. "Yellow Submarine"

4. "Hey Jude"

5. "Wyglądasz Idealnie" (Skolim cover)

6. "Song 2" [bójka członków zespołu]

encore:

7. "Whisky Moja Żono" (Dżem cover)

8. "Don't Look Back in Anger"

9. "Lubiła Tańczyć" (Myzolvitz cover).