Produkcja "One to One: John & Yoko" koncentruje się na 18 miesiącach z życia Johna Lennona i Yoko Ono, przedstawiając ich początki w Nowym Jorku we wczesnych latach 70. Zaprezentowany po raz pierwszy na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji dokument w reżyserii nagrodzonego Oscarem Kevina Macdonalda będzie pokazywany na rozpoczynającym się 23 stycznia festiwalu filmów niezależnych Sundance, od 11 kwietnia będzie wyświetlany w sieci kin IMAX, a pod koniec roku wzbogaci katalog platformy Max.

W filmie wykorzystane zostały niewidziane i niesłyszane wcześniej materiały z osobistych archiwów pary, w tym rozmowy telefoniczne i domowe filmy nakręcone przez Lennona i Ono. Ważną częścią dokumentu będzie zremasterowane przez ich syna, Seana Ono Lennona, nagranie audio jedynego koncertu, który John zagrał po odejściu z The Beatles.

John Lennon i Yoko Ono: Intymna podróż dwójki najbardziej kultowych artystów w historii

"Film dokumentalny Kevina to zupełnie nowe spojrzenie na życie moich rodziców w czasie, gdy mieszkali przy Bank Street i na początku ich życia w Nowym Jorku, pokazując z pierwszej ręki ich niezachwiane zaangażowanie w promowanie pokoju w burzliwych czasach niepokojów, korupcji i niepotrzebnej wojny" - przekazał w komunikacie, cytowanym przez Billboard, syn pary.

Zgodnie z opisem fabuły, produkcja prezentuje wzruszające spojrzenie na życie pary po ich przybyciu do Nowego Jorku: "Film przedstawia spojrzenie na życie dwójki najbardziej wpływowych i kultowych artystów w historii. Zapewnia widzom intymną podróż po życiu Johna i Yoko, pasji i wyzwaniach, z którymi musieli się zmierzyć w tamtym czasie".

Sercem filmu jest koncert charytatywny "One to One" - jedyny występ Lennona po odejściu z The Beatles. Zorganizowany przez małżonków występ odbył się w Madison Square Garden 20 sierpnia 1972 roku i był dedykowany niepełnosprawnym intelektualnie dzieciom z Nowego Jorku.

"Zaskoczyć najbardziej oddanych fanów Lennona i Ono"

"To film o muzyce, miłości, polityce. I o zanurzeniu się w roku 1972 - okresie, który niepokojąco przypomina świat, w którym obecnie żyjemy. I bardziej niż cokolwiek innego jestem wdzięczny Seanowi Lennonowi i Mercury Studios za powierzenie mi niesamowitego koncertu 'One to One'" - przekazał w rozmowie z Variety reżyser dokumentu, Kevin Macdonald. "Chciałem zrobić film, który zaskoczy i zachwyci nawet najbardziej oddanych fanów Lennona i Ono, skupiając się na jednym z przełomowych okresów w ich życiu i opowiadając historię ich własnymi słowami, obrazami i muzyką" - dodał.

Kevin MacDonald jest laureatem Oscara za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny - "Jeden dzień we wrześniu" (1999), którego tematem jest atak terrorystyczny w czasie igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972.