"Knockin' on Heaven's Door" powstało w 1973 roku jako utwór Boba Dylana do filmu "Pat Garrett & Billy the Kid". Niezwykle prosty w strukturze, ale pełen emocji, szybko stał się jednym z najczęściej interpretowanych kawałków w historii muzyki. Zainteresowali się nim również muzycy Guns N' Roses, którzy już od 1987 roku zaczęli wykonywać go na swoich koncertach. Ich wersja początkowo była surowa, bliższa oryginałowi, ale z czasem zyskała charakterystyczne dla zespołu brzmienie. Pierwsze nagranie trafiło na ścieżkę dźwiękową do filmu "Days of Thunder" w 1990 roku, a dopiero rok później grupa zdecydowała się na studyjną, dopracowaną wersję, którą umieszczono na albumie "Use Your Illusion II".

Aranżacja i sukces na listach przebojów

Wersja Guns N' Roses znacząco różni się od oryginału Boba Dylana. Jest dłuższa, bardziej dramatyczna i wzbogacona o mocne gitarowe partie Slasha oraz charakterystyczny wokal Axla Rose'a. To połączenie sprawiło, że piosenka nabrała nowej energii i zupełnie innego wymiaru. W przeciwieństwie do folkowej prostoty Dylana, interpretacja Gunsów była rozbudowana, a jednocześnie trafiała prosto w emocje słuchaczy. Utwór odniósł ogromny sukces komercyjny, dotarł do drugiego miejsca na brytyjskiej liście przebojów i znalazł się na szczytach notowań w kilku europejskich krajach. W Holandii stał się nawet najlepiej sprzedającym się singlem roku 1992, co potwierdziło jego gigantyczną popularność. Dzięki tej wersji wielu młodych słuchaczy po raz pierwszy zetknęło się z kompozycją Dylana właśnie w rockowej aranżacji Guns N' Roses.

Pamiętne koncerty i wersje live

"Knockin' on Heaven's Door" szybko stało się nieodłącznym elementem koncertów zespołu i jednym z tych utworów, na które publiczność czekała najbardziej. Jednym z najbardziej pamiętnych występów pozostaje koncert ku pamięci Freddiego Mercury'ego w 1992 roku, podczas którego setki tysięcy widzów śpiewało refren wspólnie z Axlem Rose'em. Był to moment, który przeszedł do historii rocka i na trwałe zapisał się w świadomości fanów. Zespół wielokrotnie nagrywał koncertowe wersje piosenki, a jedna z nich trafiła na wydawnictwo "Live Era '87-'93". Utwór ukazywał się również na specjalnych edycjach i EP-kach, szczególnie popularnych w Japonii, gdzie Guns N' Roses cieszyli się ogromną popularnością.

Zespół i brzmienie

Przy nagraniu studyjnej wersji udział wzięli członkowie klasycznego składu Guns N' Roses: Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan, Matt Sorum i Dizzy Reed. Każdy z muzyków wniósł do tego coveru coś od siebie - od ekspresyjnych gitarowych solówek po mocną sekcję rytmiczną i klawisze nadające całości dodatkowej przestrzeni. Dzięki temu piosenka zyskała monumentalny charakter, który wyróżniał ją na tle innych ówczesnych przebojów.

Znaczenie coveru dla Guns N' Roses

Włączenie "Knockin' on Heaven's Door" do repertuaru było dla zespołu ważnym momentem. Pokazało, że Guns N' Roses potrafią nie tylko pisać własne hity, takie jak "Sweet Child O' Mine" czy "November Rain", ale także twórczo interpretować klasykę rocka. Utwór stał się pomostem między pokoleniami - starsi słuchacze pamiętali oryginał Dylana, a młodsi zakochali się w potężnym brzmieniu Gunsów. Do dziś cover ten uważany jest za jedno z najbardziej udanych odczytań klasycznej piosenki i nieodłączny element historii zespołu.