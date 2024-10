Zgodnie z informacjami zawartymi w pozwie, Limp Bizkit, jak na razie w tym roku wygenerowali aż 450 milionów odtworzeń na serwisach streamingowch i szacuje się, że do końca roku liczba ta wzrośnie do ponad 793 mln.

Wytwórnia rzekomo zwróciła się do reprezentantów Freda Dursta i poinformowała, że na muzykę Limp Bizkit wydane zostały 43 miliony dolarów, które muszą być spłacone zanim muzyk zacznie otrzymywać tantiemy. Jak możemy przeczytać w zażaleniu, UMG podobno przekazało zespołowi Dursta, że muzyk nie otrzymał żadnych oświadczeń o tantiemach, ponieważ wytwórnia: "nie miała obowiązku ich przekazywać, ze względu na to, że konto muzyka było wciąż zbyt daleko od spłacenia długu".

Grupa Limp Bizkit założona została w 1994 roku w Jacksonville na Florydzie. Największy rozgłos osiągnęli przy wydaniu swojego drugiego albumu zatytułowanego "Significant Other" w 1999 i "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" z 2000. Oba albumy trafiły na pierwsze miejsce listy przebojów Billboard 200 i razem sprzedały się w liczbie około 26 milionów kopii. Płyta "Significant Other" osiągnęła status siedmiokrotnej platyny.