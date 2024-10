Blair R. Fischer to uznany dziennikarz muzyczny, który współpracował m.in. z magazynem "Rolling Stone". Jednym z jego celów było skontaktowanie się z gitarzystą Eddie'em Van Halenem. Nie było to jednak proste zadanie ze względu na status muzyka. Dziennikarz miał jednak szczęście, ponieważ odnalazł e-mail do gitarzysty w starej bazie kontaktów dziennikarskich.



Pisząc wiadomość do Eddiego, Fischer nie spodziewał się odpowiedzi. W mailu prosił o komentarz muzyka na temat zmiany składu Van Halen, gdzie basista Michael Anthony zamieniony został na syna Eddiego - Wolfganga Van Halena. Legendarny gitarzysta zszokował dziennikarza odpowiadając na jego pytanie: "Nie jest tak dobry jak Wolfgang Van Halen i nigdy nie będzie! Wiedziałbyś, gdybyś miał mózg i uszy!".

Niesamowita historia przyjaźni. Eddie Van Halen nie wiedział, że rozmawia z dzennikarzem

Ton odpowiedzi sprawił, że Blair dość mocno zastanawiał się, czy ktoś nie robi sobie z niego żartów, podpisując się nazwiskiem idola. Postanowił więc kontynuować konwersację, aby upewnić się z kim rozmawia. Dyskusje na temat zmian w zespole sprawiły, że dziennikarz był przekonany, że to jednak nie żarty i zdecydował się ujawnić swoją tożsamość, na co Eddie odpowiedział: "Cześć, Blair! Przeczuwałem to, ale to nic nie zmienia. Jesteś mężczyzną czy kobietą? Znam jedną laskę i dwóch facetów z takim imieniem. Ed".

Fragmentami korespondencji, dziennikarz podzielił się z "Rolling Stone". Blair R. Fischer i Eddie Van Halen przez długi czas wymieniali się wiadomościami, aż w końcu w 2015 roku spotkali się przy okazji koncertu Van Halen w Tinley park w Illinois.

Relacja dwójki, z biegiem czasu przeszła na bardziej przyjacielską i prywatną. W konwersacjach dzielili się informacjami o swoim życiu prywatnym, a Eddie ufał Fischerowi, że nie ujawni tych informacji prasie.

Ich znajomość trwała pięć lat. Eddie sam podzielił się z Blairem informacją, że zdiagnozowano u niego raka płuc. Muzyk sam przyznał, że jest pełen sił do walki z chorobą i chwalił się pracą nad kolejnymi projektami jak np. komponowanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Top Gun: Maverick". Eddie Van Halen pisał: "To dla mnie zupełnie nowy początek!".

Ostatnią wiadomość od gitarzysty, dziennikarz otrzymał 11 sierpnia 2020 roku, gdy Eddie był po operacji kręgosłupa. Niestety dwa miesiące później, 6 października 2020 r. 65-letni muzyk zmarł na udar mózgu. W dodatku, przez ostanie trzy lata, Eddie walczył z rakiem płuc i mielodysplazją szpiku.

Jak wspomina Blair: "Nigdy nie powiedziałem Edowi, jak wiele dla mnie znaczy. Myślę, że to jeden z głównych powodów, dlaczego tak się zżyliśmy".

