W wywiadzie dla "Mojo" 78-letni muzyk ujawnił, że na zbliżających się koncertach zabraknie niektórych klasyków z repertuaru Pink Floyd . Wprost wymienił trzy tytuły, których na pewno nie zamierza wykonywać na żywo: "Run Like Hell", "Money" oraz "Another Brick in the Wall" . Te dwa ostatnie pochodzą z okresu, gdy w zespole funkcję lidera pełnił skonfliktowany obecnie z Gilmourem Roger Waters .

W Brighton Centre sięgnął za to po dawno niegrane utwory "Marooned" (po raz pierwszy od 2004 r.), "Breathe (In the Air)" i "A Great Day for Freedom" (oba ostatnio w 2006 r.). Dodatkowo wykonał też takie klasyki Pink Floyd, jak m.in. "Time", "Wish You Were Here", "High Hopes" i "Comfortably Numb".