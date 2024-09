Wspomniany miniudar (nazywany też małym lub mikroudarem) w przeciwieństwie do zwykłego udaru nie jest aż tak groźny i nie powoduje uszkodzenia mózgu ani trwałej niepełnosprawności. "To krótkotrwałe zablokowanie przepływu krwi do części mózgu, rdzenia kręgowego lub cienkiej warstwy tkanki z tyłu oka, znanej jako siatkówka. To zablokowanie może powodować przejściowe objawy podobne do udaru" - czytamy na stronie Mayo Clinic.

Brian May wraz z Freddiem Mercurym , Johnem Deaconem i Rogerem Taylorem przez 20 lat tworzył jeden z najsłynniejszych brytyjskich zespołów muzycznych. To on napisał legendarne piosenki jak "We Will Rock You", "Tie Your Mother Down", "The Show Must Go On" czy "Too Much Love Will Kill You".