Afera wokół nominacji Rock and Roll Hall of Fame. Znany rockman nie ma złudzeń

12 lutego poznaliśmy listę nominowanych do Rock and Roll Hall of Fame. Przekrój artystów jest spory - organizatorzy wytłumaczyli, że chcieli ukazać różnorodność w doborze honorowanych muzyków. Wśród 14 propozycji znalazł się zespół Oasis. Wokalista grupy, Liam Gallagher, zdążył się już wypowiedzieć, co sądzi na ten temat.

Liam Gallagher z Oasis ostro o Rock and Roll Hall of Fame

Obecność Oasis na liście nominowanych do Rock and Roll Hall of Fame nie robi na liderze zespołu żadnego wrażenia. Wręcz przeciwnie - pokusił się nawet o niewybredny komentarz w sprawie całego przedsięwzięcia.

"Rock and Roll Hall of Fame jest dla palantów" - ogłosił na portalu X. Na pytanie fana, co zrobi, jeśli Oasis zostanie wprowadzone do zaszczytnego grona, odparł krótko: "Oczywiście pójdę i powiem, że to najlepsza rzecz na świecie".

Rock and Roll Hall of Fame to muzeum rock and rolla i rocka działające w Cleveland, które od 1986 roku honoruje zasłużonych dla historii muzyki artystów. Warunkiem, jaki należy spełnić, by dołączyć do grona, jest co najmniej 25-letnia aktywność na scenie.

Lista nominowanych do Rock and Roll Hall of Fame

Wśród 14 nominacji na 2025 rok znajdziemy osiem artystów, którzy zostali docenieni przez komisję po raz pierwszy. Są to: Chubby Checker, Maná, Outkast, Billy Idol, Bad Company, Joe Cocker, The Black Crowes, Phish.

Pozostałe nazwiska to artyści, którzy byli już nominowani w przeszłości: Mariah Carey, Oasis, The White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order oraz Soundgarden.

Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród Rock and Roll Hall of Fame ma odbyć się jesienią w Los Angeles. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

