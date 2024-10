4 Szmery wracają z nową płytą. Zespół zmienia oblicze i prezentuje nowy album

Zespół 4 Szmery - jeszcze jako tribute band zespołu AC/DC - powstał w 1998 roku z inicjatywy gitarzysty Jarosława Srogi i perkusisty Andrzeja Tabora. W tej formule wydał dwa albumy koncertowe. W 2014 roku do grupy dołączył gitarzysta Arkadiusz Kluczewski - wtedy rozpoczęły się prace nad autorskim materiałem zespołu. Owocem była płyta "Roll" (2019).

W ubiegłym roku 4 Szmery obchodziły swoje 25-lecie, do katowickiego Spodka zapraszając Małgorzatę Ostrowską , Marka Piekarczyka , Piotra Cugowskiego oraz Krzysztofa Sokołowskiego .

Nowy album zespołu - "2_4" - miał swoją premierę 24 września 2024 roku. "Płyta '2_4' to dziesięć utworów o rockowym, ale jednocześnie melodyjnym charakterze. Zespół zmienił oblicze kojarzące się jednoznacznie z muzyką AC/DC, nie zapominając o inspiracjach, jakie towarzyszą mu od początku działalności. Teksty autorstwa Roberta 'Sierścia' Mastalerza przedstawiają życiowe historie, z którymi każdy z was miał kiedyś do czynienia. Za produkcję muzyczną odpowiada gitarzysta Arkadiusz Kluczewski" - czytamy w opisie albumu.