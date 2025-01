Już od jakiegoś czasu Ty mek na swoich wydawnictwach stawia na elektroniczno-klubowe brzmienia, stały się one jednak boleśnie proste i przewidywalne. Ciężko wyróżnić nawet pojedyncze utwory, bo wszystko zlewa się ze sobą niewiarygodnie. Całkiem możliwe, że to odpowiedź Tymka na rosnącą popularność takiej muzyki, aczkolwiek w obliczu ostatnich ruchów Young Leosi czy bambi , wypada po prostu blado.

Na albumie brakuje spójności, która by prowadziła od pierwszego do ostatniego kawałka. O ile w obecnych czasach zarzutem nie powinno być wydanie aż ośmiu singli z dziesięciu tracków, to tutaj trudno interpretować to inaczej, niż właśnie jako zbiór niezwiązanych ze sobą utworów Tymka. Wygląda to po prostu na desperacką próbę wpisania się w tiktokowy algorytm, którego nie kupuję.