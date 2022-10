Pixies "Doggerel": Nie musimy nic udowadniać [RECENZJA]

Nie sposób zacząć recenzji albumu Pixies inaczej niż od przypomnienia, że kiedyś to było. "Surfer Rosa" z nieśmiertelnym "Where is my mind?", zachwyty, David Bowie mówiący, że gdyby nie Pixies, to nie robiłby takiej muzyki, jak robił, i Thom Yorke twierdzący, że "Pixies zmieniło jego życie".

Faktycznie nie bez powodu nazywa się Pixies zespołem, który wyprzedzał swój czas. Tylko czas pędził dalej, a zespół nie. Po powrocie, mam wrażenie, bardzo starali się pokazać, że wciąż mogą być jakimiś prekursorami i kombinowali, kombinowali, kombinowali... żeby ostatecznie dojść do etapu: "Gramy, bo lubimy i gramy to, co lubimy". I bardzo dobrze, bo album ma w sobie więcej swobody niż choćby poprzedzający go "Beneath the Eyrie".

"Doggerel" to nie całkowity powrót do stylu, który znamy z dokonań grupy z końcówki XX wieku. Ale mamy tutaj smaczki, które pozwalają po kilku nutach odgadnąć, z kim mamy do czynienia. Nieskomplikowane melodie, chwytliwe, miejscami wręcz popowo-radiowe refreny i skradający się bas połączone z charakterystycznym, czasem przechodzącym w melorecytację i brzmiącym dużo dojrzalej, wokalem, który przywodzi na myśl nową falę. Do kompletu teksty, w które im bardziej się wsłuchujesz, tym bardziej zadajesz sobie pytanie: "O coooo tutaj chodzi?". "Nekromanci wyginający się w tę i z powrotem / czujący się jak sobota, która nigdy się nie skończy (...) Powiedziałem, 'hej-ey-ey-ey / Nie sikaj do fontanny'" z "Nomatterday". Co?

Clip Pixies Vault of Heaven

A poważnie - wyrywając z kontekstu poszczególne metafory, jak choćby "Ile ryb tworzy ławicę / nie mogę dzisiaj liczyć" ("Haunted House"), może zdawać się, że teksty są pisane na zasadzie, jak to zaśpiewali w "Who's More Sorry Now?" - "Zamiatałem podłogę w szafie / Znalazłem kilka metafor / Parę butów do biegania / I coś zaległego". Ale po uważniejszym wsłuchaniu się okazuje się, że nawet wspomnienie o chodzeniu do 7-Eleven w "Vault of Heaven" i o królowej Tajlandii w "Dregs of the Wine" ma sens.

Nawet jeśli nadal ktoś po przesłuchaniu albumu miałby ochotę powiedzieć, że to chyba jakiś żart, wystarczy, że spojrzy na tytuł - "Doggerel", który oznacza "głupią lub źle napisaną poezję". Tak zwany cios wyprzedzający.

Pixies "Doggerel", BMG

7/10