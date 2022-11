Dominik Dudek wygrał "The Voice of Poland", w finale pokonując Łukasza Drapałę, Konrada Bauma i Ewelinę Gancewską. Zwycięzcą otrzymał statuetkę programu, 50 tys. złotych, możliwość wystąpienia na Festiwalu w Opolu oraz kontrakt płytowy z wytwórnią Universal



"Kochani, brak mi słów! Wygrałem! Powiedzieć, że czuje się wspaniale, to nic nie powiedzieć. Bardzo dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierali przez cały ten program, bo to tylko dzięki wam, mogłem odebrać statuetkę. Muszę trochę odpocząć, ale już za kilka dni biorę się do roboty i na pewno pojawi się dużo mojej muzyki. Mam bardzo dużo emocji, wiec nie będę już przedłużał, słyszymy się niedługo" - pisał na Instagramie.

Tomson i Baron komentują sukces swojego podopiecznego

Na temat zwycięstwa Dominika Dudka wypowiedzieli się też jego trenerzy. Nie kryli przy tym dumy z 28-letniego wokalisty.

"To wyśpiewane zwycięstwo, które absolutnie mu się należało. Dominik bije profesjonalizmem, twórczością ducha, spokojem i ludzie to docenili" - mówił Baron w rozmowie z Jastrząb Post.



"Nieagresywne dotarcie do słuchacza, umiejętne skupienie na sobie atencji, stojąc i śpiewając, czując i wiedząc to, o czym się śpiewa. To nie zdarza się zbyt często. Poza tym to nietuzinkowy głos. Facetów z takim głosem nie ma dużo. To jest perełka. Więc szybciutko proszę słuchać jak najwięcej nowych singli Dominika i wbić go na szczyty list przebojów" - dodał Tomson.

Trenerzy zapytani, czy Dudek odnalazłby się na Eurowizji stwierdzili, że nie wiedzą, czy jest to obiekt jego zainteresowań, jednak ocenili, że nadawałby się do konkursu. "On ma bardzo popowy wokal, jego kompozycje również są popowe, więc myślę, ze jak najbardziej" - komentował



Jak w "The Voice of Poland" wypadła Lanberry? Trenerzy oceniają

Tomson z Baronem podsumowali również pracę Lanberry w "The Voice of Poland".



"Wiele osób przewijało się przez fotele trenerskie, a że my mamy tu paszport zasiedzenia, to prawie wszystkich poznaliśmy, Lanberry odnalazła się świetnie w tej roli. Jest wykształcona muzycznie, jest artystką estradową, studyjną, pisze teksty, komponuje. Wjechała w ten program, jakby obejrzała wszystkie sezony. Obycie, jej rola w tej programie, brak nadęcia, komunikacja z nami, szacunek, poczucie humoru, błyskotliwość i profesjonalizm... Lanberry, wielkie brawa" - stwierdził Baron.