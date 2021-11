"The Voice of Poland" wkroczył w decydującą fazę, czyli w odcinki na żywo. Podczas półfinału na scenie pojawiło się ośmioro uczestników, a do finału awansowało czworo z nich - po jeden uczestnik z każdej drużyny. O awansie decydowali wspólnie widzowie i konkretny trener.



Kto awansował do finału z drużyny Sylwii Grzeszczak?

Jako pierwsi o finał podopieczni powalczyli podopieczni Sylwii Grzeszczak. Rafał Kozik wykonał utwór "No Time To Die" Billie Eilish, który zadedykował sobie. "Ty jesteś tak niesamowicie wrażliwy. Na początku programu nie było tego widać tak jak teraz. Chciałabym, aby ci się udało, zwłaszcza, że poruszył mnie twój list. (...) Idź dalej swoją drogą i nie daj sobie zabrać tej energii" - stwierdziła Justyna Steczkowska po jego występie.

Reklama

Wideo Zimny Front

Chwilę później na scenie pojawiła się Julia Stolpe, który mamie zadedykowała piosenkę Queen "Who Wants To Live Forever". "Zastanawiam się zawsze, jak słyszę tą piosenkę. Ileś tam pokoleń odeszło, przychodzą nowe. Ale pomyślałem, że nie chciałbym żyć wiecznie bez własnych przyjaciół" - stwierdził Marek Piekarczyk . "Jest to fantastyczne, co robisz" - komentował Baron.

Następnie widzowie mogli usłyszeć autorskie piosenki półfinalistów z drużyny Sylwii Grzeszczak. Rafał Kozik zaśpiewał utwór "Zimny front", a Julia Stolpe "Kiedy jak nie teraz". Po wykonaniu singli usłyszeliśmy werdykt. Sylwia Grzeszczak rozdzieliła swoje punkty i przyznała 55 punktów Stolpe, a 45 Rafałowi. Decydujące okazały się jednak głosy widzów, którzy przechylili szalę na korzyść Rafała Kozika i to on wystąpi w finale.



Wideo Kiedy Jak Nie Teraz

Kto awansował do finału z drużyny Marka Piekarczyka?

Następnie przyszła pora na drużynę Marka Piekarczyka. Pierwszy na scenie pojawił się Bartosz Madej, który piosenkę Paula Anki "Diana" zadedykował swojej niepełnosprawnej przyjaciółce Annie. "Wszedłeś z ogromnym luzem, ale wszystko kontrolowałeś" - stwierdziła Sylwia Grzeszczak. "Napisałeś piękny list do przyjaciółki, życzę ci wszystkiego dobrego" - dodała Steczkowska.

Wideo Moje Serce

Karolina Robinson zadedykowała piosenkę zmarłemu ojcu (Dusty Springfield - "Son of Preacher Man"). "Odnoszę wrażenie, że zaczynasz się dobrze czuć na scenie. A jak ty się dobrze czujesz, to ja też się dobrze bawię" - stwierdził Tomson. Uczestniczkę chwaliła również Sylwia Grzeszczak.

Następnie uczestnicy wykonali własne piosenki. Bartosz Madej zaprezentował utwór "Moje serce", Karolina Robinson zaśpiewała "4 soboty (Dajcie mi spokój)". Gdy przyszła pora na werdykt, Marek Piekarczyk podzielił punkty następująco: 51 punktów dla Bartosza Madeja, 49 punktów dla Karoliny Robinson. Widzowie byli już zdecydowanie bardziej przekonani i sporą różnicą głosów wybrali Bartosza Madeja.

Wideo 4 Soboty (Dajcie Mi Spokój)

Kto awansował do finału z drużyny Tomsona i Barona?

W drugiej części półfinału "The Voice of Poland" jako pierwsza na scenie pojawiła się drużyna Tomsona i Barona. Wiktor Dyduła zadedykował swojej mamie utwór Eltona Johna "Your Song". "Powiem ci Wiktor, gdy słyszę jak śpiewasz i gdy kręcisz wąsem, to myślę, że życie jest piękne. Świat jest smutny, potrzebujemy kogoś takiego jak ty. Śpiewaj dalej" - komplementował uczestnika Marek Piekarczyk. "Czuć, że ma styl i osobowość. Kupuję cię całego" - dodała Grzeszczak.

Wideo Dobrze Wiesz, Że Tęsknię

Paulina Gołębiowska zadedykowała utwór "The Greatest Love of All" Whitney Houston jej synom. "Rozpłakałam się już przed występem. Też mam dzieci, wiem jaki to jest skarb. Nie ma co więcej gadać, bo będziemy więcej płakać. Oceniając występ, był jak poprzednie, doskonały. Świetnie wyglądasz, świetnie śpiewasz" - stwierdziła Steczkowska. "Jesteś czarodziejką. To, co robisz z dbałością o ten dźwięk. Szacun" - dodała Grzeszczak.

Po chwili uczestnicy wykonali własne piosenki. Wiktor Dyduła zaprezentował nową wersję utworu, który śpiewał już na przesłuchaniach w ciemno - "Dobrze wiesz, że tęsknię". Paulina Gołębiowska wykonała singel "Lepiej". Po wykonaniu autorskich numerów dowiedzieliśmy, kto trafi do finału. Tomson i Baron minimalnie więcej punktów (51) dali Gołębiowskiej. Widzowie postawili jednak zdecydowanie na Wiktora Dydułę i to on zaśpiewa w finale.



Wideo Lepiej

Kto awansował do finału z drużyny Justyny Steczkowskiej?

Ostatnia na scenie pokazała się drużyna Justyny Steczkowskiej. Swojej zmarłej mamie piosenkę zadedykowała Monika Wiśniowska-Basel "Give In To Me" Michaela Jacksona. "Jaką tym masz niebywałą siłę, że ty jesteś w stanie, że ty potrafisz" - stwierdziła Grzeszczak. "Ogień. Nie ma takiej straży pożarnej, która to ugasi" - dodał Marek Piekarczyk i nazwał uczestniczkę "wyjątkową".



Wideo Proste Słowa

Marta Burdynowicz swojej mamie zadedykowała natomiast piosenkę "Never Enough" z filmu "Król rozrywki". "Uwielbiam cię słuchać, ale nie lubię cię oceniać. To czysta przyjemność dla oczu i uszu" - stwierdził Tomson.

Następnie poznaliśmy autorskie piosenki uczestniczek. Monika Wiśniowska-Basel zaśpiewała "Proste słowa" a Marta Burdynowicz "Żaden wstyd". Gdy przyszła pora decyzji, Justyna Steczkowska ze łzami w oczach przyznała 52 punkty dla Burdynowicz i 48 dla Wiśniowskiej-Basel. Widzowie byli tego samego zdania i to Marta Burdynowicz awansowała do finału.