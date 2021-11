Kto wygra "The Voice of Poland"?. Wybierz swojego faworyta!

Kto wystąpi w finale "The Voice of Poland"?

4 grudnia w finale show TVP zmierzy się czterech uczestników. W ostatnim odcinku 12. sezonu programu o statuetkę, kontrakt z firmą Universal i 50 tys. złotych powalczą: Wiktor Dyduła (drużyna Tomsona i Barona), Marta Burdynowicz (ekipa Justyny Steczkowskiej), Rafał Kozik (skład Sylwii Grzeszczak) i Bartosz Madej (podopieczny Marka Piekarczyka).

Poniżej możesz wziąć udział w naszej ankiecie i zagłosować na swojego faworyta. Ankieta potrwa do piątku do godziny 14:00.



Kto wygra "The Voice of Poland"? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto wygra "The Voice of Poland"? Bartosz Madej 17% Marta Burdynowicz 43% Rafał Kozik 9% Wiktor Dyduła 31%

głosów: 67

Finał "The Voice of Poland" co zaśpiewają uczestnicy?

W finale "The Voice of Poland" zapowiedziano, że zobaczymy duety uczestników z ich trenerami. Pewne jest to, że uczestnicy - tak jak w poprzednich edycjach - wykonają autorskie piosenki.

Przypomnijmy, że uczestnicy zaprezentowali swoje single już w półfinale. Wiktor Dyduła wykonał utwór "Dobrze wiesz, że tęsknię", Marta Burdynowicz zaśpiewała numer "Żaden wstyd", Bartosz Madej wystąpił z piosenką "Moje serce", a Rafał Kozik przedstawił utwór "Zimny front".