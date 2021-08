Przypomnijmy, że w sierpniu poznaliśmy nowy skład trenerski 12. sezonu "The Voice of Poland". W programie zobaczymy: Marka Piekarczyka, Tomsona i Barona, Sylwie Grzeszczak oraz Justynę Steczkowską.



Z show pożegnali się Michał Szpak i Urszula Dudziak (TVP nie chciała ich w programie po tym, jak wsparli Strajk Kobiet), a sama z udziału zrezygnowała Edyta Górniak.



Następnie ogłoszono, że z programem żegnają się Maciej Musiał oraz Adam Zdrójkowski (tego drugiego będzie można zobaczyć w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo").

Do obecnego zestawu prowadzących - Tomasza Kammel i Małgorzaty Tomaszewskiej - dołączył Aleksander Sikora.



"Powierzona mi rola w 'The Voice of Poland' to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczególnie w obliczu nieodkrytych muzycznych talentów, których nadal jest tak wiele. Cieszę się, że będę świadkiem narodzin kolejnego głosu Polski! Przyszłego artysty, który niczym himalaista, szturmem zdobędzie szczyty list przebojów. Przygoda zwana skrótowo 'Voice-em' jest także dla mnie wejściem na ośmiotysięcznik w dorobku zawodowym. Podczas tej wyprawy, chciałbym każdemu okazać wsparcie, uraczyć dobrym słowem, szczerym uściskiem lub przybić pokrzepiającą piątkę, szczególnie po wręczeniu legendarnej koperty z zaproszeniem do programu. To pewna zawartość mojego ekwipunku podczas tej wyprawy! Doskonale zdaję sobie sprawę, że każdy przychodzi w konkretnym celu. Spełnić marzenie o wielkiej scenie, zmierzyć się z siłą swojego talentu lub posłuchać rad ekspertów, najlepszych z najlepszych, czyli trenerów. To piękne i zarazem przewrotne, że tej jesieni będziemy świadkami wiosny w świecie muzyki, podczas której obudzi się do życia nowa gwiazda estrady!" - mówi Aleksander Sikora.

Warto przypomnieć, że Sikora w maju zastąpił Artura Orzecha na stanowisku komentatora Eurowizji. Zrobił to w duecie z Markiem Sierockim.



Pierwsze odcinki nowego sezonu "The Voice of Poland" wyemitowane zostaną 11 września.