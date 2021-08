"The Voice Senior": Zdjęcie Maryli Rodowicz obiegło sieć. "Nawet bym nie poznał"

Już na początku tego roku głośno było o możliwym zakończeniu współpracy TVP z Andrzejem Piasecznym, trenerem "The Voice Senior" i ulubieńcem widzów Michałem Szpakiem z "The Voice Of Poland". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.



Pierwszą edycję "The Voice Senior" wygrały Siostry Szydłowskie (ich opiekunką była Urszula Dudziak). W lutym 2021 r. w drugiej odsłonie zwyciężyła Barbara Parzeczewska, podopieczna Andrzeja Piasecznego. Obu zwycięskich trenerów nie zobaczymy już w programie.



W miejsce Piasecznego i Izabeli Trojanowskiej w czerwonych fotelach zasiądą Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski. Ten drugi był już trenerem w "The Voice of Poland" (9. edycja - 2019 r.). Dołączą oni do Alicji Majewskiej i Witolda Paszta z grupy VOX.



W mediach społecznościowych Rodowicz pojawiło się zdjęcie, będące promocją nadchodzącej edycji programu. Przez nałożony filtr gwiazda została bardzo mocno odmłodzona (w tym roku wokalistka skończy 76 lat), co według fanów wygląda wręcz groteskowo.



"Widziałam panią na żywo. Wygląda pani pięknie. Po co się pani zgadza na te filtry 15-latki?", "Nawet bym nie poznał, kto to na zdjęciu jest", "Uważam, że każdy wiek może być piękny, a takie przeróbki krzywdzą. Dziwię się, że pani Maryla się na to godzi, bo nie wierzę, by liczyła na to, że ktoś się zachwyci twarzą sprzed 30 lat. Komu to potrzebne i po co?" - komentowali internauci.



Ruszyły już nagrania do trzeciej edycji "The Voice Senior", w której osoby po 60. roku życia mogą zaprezentować swój muzyczny talent na wielkiej scenie przed wielomilionową publicznością oraz trenerami programu. Uczestnicy zaprezentują się podczas Przesłuchań w Ciemno, odcinka półfinałowego oraz finału, w trakcie którego zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.



Prowadzącymi pozostaną Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.