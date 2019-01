"The Voice Kids": 14-letnia Julia Chmielarska i jej potężny głos

Julia Chmielarska zaczarowała trenerów "The Voice Kids" swoim głosem. "Masz potężny wokal" - chwaliła dziewczynę Cleo.

14-letnia Julia Chmielarska zaśpiewała podczas przesłuchań w ciemno "Take A Look At Me Now" Phila Collinsa (posłuchaj!). I odwróciła trzy fotele.

"Jesteś niesamowicie uzdolniona. Masz tak potężny wokal. Widzę, że uwielbiasz te same klimaty co ja, więc zapraszam" - zachęcała Cleo.

"Żadna z uczestniczek z takimi głosami nie narzekała na to, jakie dawaliśmy im piosenki. Były wręcz szczęśliwe, jak bardzo rozumiemy wymagania soulowego głosu i podwyższonej poprzeczki. Jesteś genialna" - zachwycali się dziewczyną Tomson i Baron.

"Jeśli wybierzesz mnie to możemy z tym głosem pouśmiechać się do finału" - przekonywał Dawid Kwiatkowski.

Ostatecznie dziewczyna wybrała drużynę Cleo.



