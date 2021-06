Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Paweł Domagała: Cieszymy się, że gramy

Jedną z gwiazd tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie będzie śpiewający aktor Paweł Domagała, który podbił serca publiczności przebojem "Weź nie pytaj" (ponad 130 mln odsłon).

Paweł Domagała będzie jedną z gwiazd Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie AKPA

Z powodu pandemii koronawirusa Polsat SuperHit Festiwal przeniesiono z pierwotnego terminu 4-6 czerwca na 25-26 czerwca. Będzie to pierwszy sopocki telewizyjny festiwal po lockdownie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Domagała przed Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie: Fantastycznie jest wrócić na scenę Polsat News

25 czerwca, drugiego dnia imprezy, odbędzie się specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

"Za dzieciaka oglądałem wszystkie Sopoty, marzyłem o tym, żeby tam wystąpić" - podkreśla Paweł Domagała w rozmowie z Polsat News.

Śpiewający aktor ma na koncie płyty "Opowiem ci o mnie" (2016), "1984" (2018) i "Wracaj" (2020).

Clip Paweł Domagała Weź nie pytaj

"Z powodu tego największego lockdownu odpadła nam całą promocja koncertowa, ale płyta zrobiła fajny wynik. Ja osobiście nie mogę narzekać, ale wszyscy sidemani, cała technika są w bardzo ciężkiej sytuacji, dlatego cieszymy się, że gramy, że to wszystko ruszyło" - mówi Domagała.

W Sopocie wykona wielki przebój "Weź nie pytaj" (ponad 130 mln odsłon, sprawdź!) i premierowy utwór "Łe Łe".

Clip Paweł Domagała Łe Łe

Paweł Domagała ma na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).

