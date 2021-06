Polsat SuperHit Festiwal: Tak zaczynała Cleo

Dziś jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, z Donatanem odniosła jeden z większych polskich sukcesów na Eurowizji, ale początki w muzycznych show-biznesie nie były łatwe. W piątek Cleo zaprezentuje się w Operze Leśnej w Sopocie jako gwiazda Polsat SuperHit Festiwal.

Cleo będzie jedną z gwiazd Polsat SuperHit Festiwalu 2021 AKPA

Każdego roku, w ostatni weekend maja, Polsat SuperHit Festiwal tradycyjnie otwierał letni sezon muzyczny. W tym roku niemal do samego końca nie było wiadomo, jakie będą obowiązywać obostrzenia.

Z tego powodu pierwotny termin 4-6 czerwca został zmieniony. Ale udało się - Polsat SuperHit Festiwal powraca! I będzie pierwszym sopockim telewizyjnym festiwalem po lockdownie.

Pierwszego dnia (25 czerwca) widzowie zobaczą koncert "Płynie w nas gorąca krew" Beaty Kozidrak i grupy Bajm oraz Sopocki Hit Kabaretowy pod hasłem "Śmiech to zdrowie!" (wystąpią Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Kabaret Kałasznikoff, Kabaret Czesuaf i Grupa MoCarta).

Sopocki Hit Kabaretowy poprowadzi Piotr Bałtroczyk, a o oprawę muzyczną zadba Torres Brothers.

W części muzycznej swój wielki przebój "Łowcy gwiazd" przypomni Cleo.

Clip Cleo Łowcy gwiazd

Drugi dzień imprezy (sobota 26 czerwca) to specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo: Nawet w pandemii jest u mnie pracowicie Newseria Lifestyle

Nazywana "pierwszą Słowianką Rzeczpospolitej" Cleo na muzycznej scenie pierwsze kroki stawiała w chórze gospel Soul Connection. W latach 2004-2005 współtworzyła duet Dwie Asie, który wspierał wokalnie takich raperów, jak Pih czy Endefis. Gościnnie występowała także w nagraniach Onara czy WSRH.

Mimo sporej aktywności, pozostawała jedną z wielu zdolnych wokalistek, która o sławie mogła tylko marzyć. "Pamiętam dobrze, co wtedy czułam i jak bardzo było mi ciężko" - mówiła w jednym z wywiadów.

Czekając na przełom w karierze muzycznej, Cleo zajmowała się... architekturą zieleni. Po obronie tytułu magistra na Wydziale Architektury Krajobrazu na SGGW w jej rodzinnej Warszawie pracowała jako ekspert od projektowania ogrodów przydomowych i zieleni towarzyszącej budynkom użyteczności publicznej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo o swoim wizerunku TV Interia

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na praktykach w paryskiej pracowni Landor, gdzie pod okiem uznanych architektów Nicolasa Wozniaka i Jean Paula Lehfelda wykonywała projekty zagospodarowania otoczenia dla sieci hoteli Tangram. Cleo szczyci się ponadto renomą specjalistki od grafiki komputerowej oraz rysunku odręcznego.



Kolorowa Cleo 1 / 9 Cleo Źródło: materiały prasowe udostępnij

W 2011 r. postanowiła spróbować swoich sił w programie "X Factor". Na castingu zaśpiewała utwór "Proud Mary" z repertuaru grupy Creedence Clearwater Revival, z powodzeniem wykonywany później przez Tinę Turner. Jurorzy byli wówczas wyjątkowo zgodni - Kuba Wojewódzki, Maja Sablewska i Czesław Mozil zagłosowali na "nie", odsyłając Joannę Klepko (tak brzmi prawdziwe nazwisko wokalistki) do domu.

Talent wokalistki odkrył później producent znany wówczas głównie z hiphopowego środowiska - Donatan. Wielki przebój "My Słowianie", z którym w 2014 roku pojechali na Eurowizję, rozpoczął ich długoletnią współpracę.

Clip Donatan, Cleo My Słowianie

W Kopenhadze odnieśli jeden z większych polskich sukcesów w Konkursie Piosenki Eurowizji zajmując ostatecznie 14. miejsce. W XXI wieku lepiej wypadli tylko Ich Troje (7. miejsce w 2003 r.) i Michał Szpak (8. pozycja w 2016 r.). Zdecydowanie najlepiej poszło nam w debiucie na Eurowizji w 1994 r., gdy Edyta Górniak zajęła 2. miejsce.

Cleo na Telekamerach 2021 1 / 7 Cleo odebrała Telekamerę dla najlepszego jurora - ocenia uczestników programu "The Voice Kids". Źródło: AKPA udostępnij

Wracając do Cleo, po sukcesie piosenki "My Słowianie" posypały się kolejne przeboje - płyta"Hiper/Chimera" pokryła się potrójną platyną, a "Bastet" uzyskał status platyny.

Jesienią 2015 r. wystąpiła w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". W parze z Janem Klimentem w tanecznym show Polsatu zajęła ostatecznie wysokie trzecie miejsce.

Pandemia pokrzyżowała muzyczne plany - jesienią 2020 r. wypuściła płytę "superNOVA". Z kolei premiera albumu "vinyLOVA" ostatecznie została przesunięta na 10 września.

Clip Cleo EVA - ft. Mesajah

Z tego pierwszego wydawnictwa pochodzą takie przeboje, jak "Łowcy gwiazd", "Eva" (gościnnie Mesajah), "Film", "Alfabet świateł" i "Znikam" (gościnnie B.R.O.). Z kolei z płyty "vinyLOVA" poznaliśmy już m.in. piosenki "Za krokiem krok", "Bratnie dusze" (z Dawidem Kwiatkowskim), "Number One" i wypuszczony w tegoroczne walentynki "Kocham".

Instagram Post

