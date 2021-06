Nowe gwiazdy na Polsat SuperHit Festiwal! Cleo i Kamil Bednarek zaśpiewają w Sopocie

Do grupy wykonawców, którzy pojawią się na scenie Polsat SuperHit Festiwal, dołączyli Cleo i Kamil Bednarek! Kiedy wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie?

Cleo /materiały prasowe

Reklama

W sobotę, 26 czerwca, na Polsat SuperHit Festiwal pojawią się Najlepsi z Najlepszych. Wśród nich Kamil Bednarek, który każdym występem udowadnia swoją nietuzinkowość i wprost zaraża wszystkich pozytywną energią.



Polsat Sopot SuperHit Festiwal. Wybierz Najlepszych z Najlepszych Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Polsat Sopot SuperHit Festiwal. Wybierz Najlepszych z Najlepszych Andrzej Piaseczny 13% Doda 39% Enej 2% Golec uOrkiestra 0% IRA 5% Justyna Steczkowska 2% Kamil Bednarek 3% Kayah 1% Kortez 2% Michał Szpak 20% Paweł Domagała 2% Pectus 1% sanah 8% Sławomir 1% Viki Gabor 1%



Reklama

Niezwykle utalentowany, odniósł szereg sukcesów a jego debiutancka solowa płyta pt. "Jestem" osiągnęła status diamentowej.

Ale to nie koniec niespodzianek! Dzień wcześniej swój hit pt. "Łowcy Gwiazd" wykona pierwsza Słowianka Rzeczpospolitej, czyli Cleo.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo: Nawet w pandemii jest u mnie pracowicie Newseria Lifestyle

To wokalistka, która dosłownie wszystko obraca w platynę. Jej singel "My Słowianie" to jeden z największych radiowych hitów i zanotował w serwisie Youtube prawie 80 milionów wyświetleń.

Sukces odniosły także albumy - płyta"Hiper/Chimera" stała się potrójnie platynową a "Bastet" pokrył się platyną. Każdy występ Cleo dostarcza fanom niezapomnianych wrażeń i to nie tylko muzycznych. Cleo potrafi zaskoczyć ciekawymi stylizacjami. Przypomnijmy sobie najciekawsze z nich!