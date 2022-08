Pol'and'Rock Festival 2022. Jurek Owsiak dla Interii: Życie pokaże, co będzie dalej

W tym roku organizatorzy zapraszają na pierwszą ponownie w pełni otwartą formułę po pandemii koronawirusa.



To zarazem kolejna nowa lokalizacja imprezy - ubiegłoroczna edycja zorganizowana została na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Pol'and'Rock Festival: Neo-Nówka z politycznym występem

Poprzednie lokalizacje - pod hasłem Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).

Pol'and'Rock Festival 2022: Jurek Owsiak dla Interii

- Makowice-Płoty ma pod władaniem syndyk i tam nie dogadaliśmy się zupełnie. Podpisaliśmy tu umowę na trzy lata. Wczoraj widziałem się z burmistrzem miasta, który tutaj przyjechał, był tak oczarowany, że już chciał podpisać umowę na 9 lat. Powiedziałem: 'Zaraz, spokojnie, zróbmy najpierw 3 lata'. To daje nam możliwość inwestycji - najbardziej przydałaby się nam kanalizacja i prąd. Ilość prądu, które używamy, może oświecić duże miasto - mówi Jurek Owsiak dla Interii.

- Ta infrastruktura jest do zrobienia. 28 lat temu robiliśmy pierwszy festiwal i mieliśmy śmierdzący szczochami wóz Drzymały, ale byliśmy szczęśliwi, bo to nasze biuro. Scena była z rusztowania budowlanego z Ukrainy i wszyscy artyści otrzepywali się z tynku, wapna i cementu. A teraz mamy najlepsze nagłośnienie (na tym gra U2), mamy piękną scenę - i to są te inwestycje, które są też dla nas ważne - podkreślił głównodowodzący Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Pol'and'Rock 2022 w Czaplinku: Program pierwszego dnia - kto zagra?

Muzycznie festiwal na Dużej Scenie rozpocznie rumuńska metalowa grupa Dirty Shirt - laureaci Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez polandrockową publiczność.

Duża Scena:

15:20 - Dirty Shirt

16:40 - Sztywny Pal Azji

18:00 - Luxtorpeda

19:30 - Clutch

21:00 - Fun Lovin' Criminals

22:20 - Jinjer

23:50 - Kwiat Jabłoni

1:30 - Nova Twins

Mała Scena:



17:40 - Uliczny Opryszek

18:50 - Dance Like Dynamite

20:00 - Dziwna Wiosna

21:20 - Makiwara

22:40 - Spięty

00:10 - Gutek.

Sprawdź, jaka będzie pogoda podczas Pol'and'Rock Festival 2022!

W Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się m.in. aktorzy Barbara Kurdej-Szatan i Marcin Dorociński, pisarz Jakub Żulczyk, Krzysztof Sokołowski (wokalista grupy Nocny Kochanek) oraz twórcy filmu "Johnny" o nieżyjącym już ks. Janie Kaczkowskim, gościu ASP w 2015 r.

Michał Boroń, Czaplinek-Broczyno



